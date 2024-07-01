Тренер розповіла, як біг може серйозно нашкодити здоров'ю

Для більшості фізична активність, зокрема біг, асоціюється зі здоров’ям та чудовою формою тіла. Але якщо займатися таким активним видом спорту без спеціальної підготовки, можна дуже нашкодити своєму здоров’ю.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку лікаря та тренера Уляни Вернер.
За словами експерта, якщо ви професійно займаєтесь бігом, бігаєте з ідеальною технікою і у вас немає проблем зі спиною та суглобами, то це не нашкодить здоров'ю.
Однак, вона зазначила, що 90% людей бігають неправильно й роблять собі тільки гірше.
Якщо ви любите бігати, то потрібно вивчити правильну техніку. Але, якщо ви не любите бігати - не мучте себе і знайдіть вид спорту, який вам подобається.
При неправильному виборі взуття відбувається руйнування колінних суглобів і гомілкостопів.
Взуття для бігу повинно мати:
Для силових тренувань взуття повинно мати:
В деяких випадках спортивне серце може призвести до таких проблем:
Як виглядає спортивне серце (фото: instagram.com/ulyana.verner)
За словами тренера, біг не спалить більше калорій, ніж силові тренування.
Якщо у вас ціль спалити якнайбільше калорій і швидше схуднути, то не обов'язково вимотувати себе бігом.
Схуднути взагалі можна без тренування, але з ними ваше тіло буде в тонусі.
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