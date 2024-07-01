Тренер розповіла, як біг може серйозно нашкодити здоров'ю

Як біг може нашкодити

За словами експерта, якщо ви професійно займаєтесь бігом, бігаєте з ідеальною технікою і у вас немає проблем зі спиною та суглобами, то це не нашкодить здоров'ю.

Однак, вона зазначила, що 90% людей бігають неправильно й роблять собі тільки гірше.

Якщо ви любите бігати, то потрібно вивчити правильну техніку. Але, якщо ви не любите бігати - не мучте себе і знайдіть вид спорту, який вам подобається.

Неправильний вибір взуття

При неправильному виборі взуття відбувається руйнування колінних суглобів і гомілкостопів.

Взуття для бігу повинно мати:

м'яку і амортизуючу п'яту

рухому підошву з піни

п'яту вище, ніж носок

Для силових тренувань взуття повинно мати:

однакову поверхню підошви

підошва не повинна згинатися для кращого розподілення ваги

повинна бути м'яка п'ятка, що фіксує гомілкостоп

Неправильний вибір взуття (фото: instagram.com/ulyana.verner)

Поява синдрому спортивного серця

В деяких випадках спортивне серце може призвести до таких проблем:

нерегулярний серцевий ритм

підвищений ризик аритмії

інші серцеві ускладнення

Як виглядає спортивне серце (фото: instagram.com/ulyana.verner)

Біг не спалює багато калорій

За словами тренера, біг не спалить більше калорій, ніж силові тренування.

Якщо у вас ціль спалити якнайбільше калорій і швидше схуднути, то не обов'язково вимотувати себе бігом.

Схуднути взагалі можна без тренування, але з ними ваше тіло буде в тонусі.

Чи допоможе біг спалити калорії (фото: instagram.com/ulyana.verner)