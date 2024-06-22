Чому категорично не можна втягувати живіт: це важливо знати

Багато хто вважає, що втягування живота допоможе приховати зайву вагу. Однак це не так. Такий спосіб може серйозно нашкодити організму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку лікаря та health-експерта Уляни Вернер.

Чим це шкідливо

За словами експерта, коли людина ходить з втягнутим животом, то заважає нормальній роботі діафрагми, яка знаходить під легенями і має в нормі рухатися - на вдих та видих.

Діафрагма поєднується з рухом м'язів тазового дна, які також забезпечують нормальний патерн дихання, а також з глибокими м'язами кора, такого як поперечний м'яз живота.

Тому, коли ви втягуєте живіт, то всі ці три структури не можуть зумовити адекватний патерн дихання.

Наслідком постійного втягування живота буде лише те, що живіт буде все більше випирати. До того ж його вже буде важко втягувати.

Що допоможе

Уляна Вернер додала, якщо є проблема такого випираючого живота, то точно не допоможе схуднення, щоб його прибрати.

Тут потрібен буде комплексний підхід:

робота із диханням

тренування мʼязів кору

укріплення мʼязів тазового дна

Втягування живота заборонено виконувати під час вагітності.

Займатися втягуванням живота не рекомендується при захворюваннях травної, серцево-судинної, а також дихальної системи.

Також живіт не рекомендується перетягувати корсетами або ременями. Вони не лише не сприяють схудненню, але і можуть нашкодити здоров'ю.

До того ж втягування м'язів живота призводить до так званого синдрому пісочного годинника, коли верхня частина преса стає сильнішою, ніж нижня. Це викликає біль у спині та порушення дихання, адже таке становище тіла перешкоджає черевному диханню діафрагмою.