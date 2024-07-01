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Тренер рассказала, как бег может серьезно навредить здоровью

Как бег может навредить здоровью (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Для большинства физическая активность, в частности бег, ассоциируется со здоровьем и отличной формой тела. Но если заниматься таким активным видом спорта без специальной подготовки можно очень навредить своему здоровью.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу врача и тренера Ульяны Вернер.

Как бег может навредить

По словам эксперта, если вы профессионально занимаетесь бегом, бегаете с идеальной техникой и у вас нет проблем со спиной и суставами, это не навредит здоровью.

Однако она отметила, что 90% людей бегают неправильно и делают себе только хуже.

Если вы любите бегать, то нужно выучить правильную технику. Но, если вы не любите бегать - не мучайте себя и найдите вид спорта, который вам нравится.

Неправильный выбор обуви

При неправильном выборе обуви происходит разрушение коленных суставов и голеностопов.

Обувь для бега должна иметь:

  • мягкую и амортизирующую пятку
  • подвижную подошву из пены
  • пяту выше носка

Для силовых тренировок обувь должна иметь:

  • одинаковую поверхность подошвы
  • подошва не должна изгибаться для лучшего распределения веса
  • должна быть мягкая пятка, фиксирующая голеностоп

Неправильный выбор обуви (фото: instagram.com/ulyana.verner)

Появление синдрома спортивного сердца

В некоторых случаях спортивное сердце может привести к следующим проблемам:

  • нерегулярный сердечный ритм
  • повышенный риск аритмии
  • другие сердечные осложнения

 

Как выглядит спортивное сердце (фото: instagram.com/ulyana.verner)

Бег не сжигает много калорий

По словам тренера, бег не сожжет больше калорий, чем силовые тренировки.

Если у вас цель сжечь как можно больше калорий и быстрее похудеть, то необязательно изматывать себя бегом.

Похудеть вообще можно без тренировки, но с ними ваше тело будет в тонусе.

Поможет ли бег сжечь калории (фото: instagram.com/ulyana.verner)

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Спортзал