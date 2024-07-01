Тренер рассказала, как бег может серьезно навредить здоровью

Для большинства физическая активность, в частности бег, ассоциируется со здоровьем и отличной формой тела. Но если заниматься таким активным видом спорта без специальной подготовки можно очень навредить своему здоровью.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу врача и тренера Ульяны Вернер.
По словам эксперта, если вы профессионально занимаетесь бегом, бегаете с идеальной техникой и у вас нет проблем со спиной и суставами, это не навредит здоровью.
Однако она отметила, что 90% людей бегают неправильно и делают себе только хуже.
Если вы любите бегать, то нужно выучить правильную технику. Но, если вы не любите бегать - не мучайте себя и найдите вид спорта, который вам нравится.
При неправильном выборе обуви происходит разрушение коленных суставов и голеностопов.
Обувь для бега должна иметь:
Для силовых тренировок обувь должна иметь:
В некоторых случаях спортивное сердце может привести к следующим проблемам:
Как выглядит спортивное сердце (фото: instagram.com/ulyana.verner)
По словам тренера, бег не сожжет больше калорий, чем силовые тренировки.
Если у вас цель сжечь как можно больше калорий и быстрее похудеть, то необязательно изматывать себя бегом.
Похудеть вообще можно без тренировки, но с ними ваше тело будет в тонусе.
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