Тренер рассказала, как бег может серьезно навредить здоровью

Как бег может навредить

По словам эксперта, если вы профессионально занимаетесь бегом, бегаете с идеальной техникой и у вас нет проблем со спиной и суставами, это не навредит здоровью.

Однако она отметила, что 90% людей бегают неправильно и делают себе только хуже.

Если вы любите бегать, то нужно выучить правильную технику. Но, если вы не любите бегать - не мучайте себя и найдите вид спорта, который вам нравится.

Неправильный выбор обуви

При неправильном выборе обуви происходит разрушение коленных суставов и голеностопов.

Обувь для бега должна иметь:

мягкую и амортизирующую пятку

подвижную подошву из пены

пяту выше носка

Для силовых тренировок обувь должна иметь:

одинаковую поверхность подошвы

подошва не должна изгибаться для лучшего распределения веса

должна быть мягкая пятка, фиксирующая голеностоп

Неправильный выбор обуви (фото: instagram.com/ulyana.verner)

Появление синдрома спортивного сердца

В некоторых случаях спортивное сердце может привести к следующим проблемам:

нерегулярный сердечный ритм

повышенный риск аритмии

другие сердечные осложнения

Как выглядит спортивное сердце (фото: instagram.com/ulyana.verner)

Бег не сжигает много калорий

По словам тренера, бег не сожжет больше калорий, чем силовые тренировки.

Если у вас цель сжечь как можно больше калорий и быстрее похудеть, то необязательно изматывать себя бегом.

Похудеть вообще можно без тренировки, но с ними ваше тело будет в тонусе.

Поможет ли бег сжечь калории (фото: instagram.com/ulyana.verner)