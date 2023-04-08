Тренер розкритикував популярний метод схуднення. Цю помилку допускає кожен

Спортивні коктейлі дуже популярні серед людей, які прагнуть схуднути. В описі цих напоїв вказано, що саме вони допомагають скинути зайві кілограми. Втім чи справді це так?

Про те, чому не варто пити спортивні коктейлі для схуднення, пише тренер Юрій Попко на своїй сторінці в Instagram .

Що у складі спортивних коктейлів

"Зараз чимало компаній пропонують коктейлі. Зазвичай це баночки по 450-500 мл, в яких 15-20 порцій. Вартість коливається від 800 до 1500 грн. Виробники стверджують, що такі коктейлі - це збалансований повноцінний прийом їжі. А також вони допомагають схуднути і контролювати вагу", - каже експерт.

Попко наголошує, що такі коктейлі розраховані на людей, які не орієнтуються у тому, від чого з'являється зайва вага.

"У складі даних коктейлів білок як основа, вуглеводи, трішки жирів може бути, вітаміни, мінерали і клітковина. Я такі коктейлі називаю "функціональні", бо у них є всього по трошки", - пояснює тренер.

За його словами, спортсмени споживають виключно білкові коктейлі без домішок.

"Але якщо ви повноцінно харчуєтесь, набираєте свою норму білків, жирів і вуглеводів з продуктів, вам не потрібний ніякий комбікорм додатково купувати", - каже Попко.

Тренер радить краще випити 400 мл молока й отримаєте з нього необхідну дозу білка. Або ж можна з'їсти 50 грамів курячого філе. Це буде навіть дешевше, ніж порція коктейлю.

"Правда у коктейлях ще є харчові волокна, вітаміни з мінералами, але якщо поглянете на кількість всього, то більшість списку буде нарівні 20-30% денної норми. Харчових волокон - 10%. Краще з'їжте ложку бобових й отримаєте більше волокон", - радить тренер.

Деякі коктейлі можуть містити колаген, але якщо є брак білків у раціоні, то цей колаген "не дійде до шкіри".

Що не так зі спортивними коктейлями

"Річ у тому, що жоден із цих коктейлів ніякого відношення не мають до схуднення. А те, що пишуть виробники - це маркетинг, щоб продати товар по завищеній ціні. Такі коктейлі просто додаткове джерело білка для тих, хто не хоче їсти багато білкових продуктів", - каже Юрій.

Дані коктейлі можна споживати у якості перекусів, або коли хочеться чогось смачненького. Але точно не треба їх купувати з метою схуднути.

Тренер наголошує, що для втрати ваги потрібно створити дефіцит калорій.