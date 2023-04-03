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Причина не тільки в раціоні. Дієтолог пояснила, чому росте жир на животі і як його позбутись

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Понеділок 03 квітня 2023 15:01
Причина не тільки в раціоні. Дієтолог пояснила, чому росте жир на животі і як його позбутись Як позбутись жиру на животі (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Накопичення жиру на животі є поширеною проблемою. Причина цього криється не тільки у неправильному раціоні чи недостатності фізичної активності. Велике значення має ще й стрес та недосипання.

Про це розповіла дієтолог Світлана Павлюк на своїй сторінці в Instagram.

Чому росте жир на животі

"Є причини, з яких росте жир на животі, і утворює у своїх володарів ніби "рятівне коло" навколо живота. Наприклад вживання великої кількості рафінованих вуглеводів та смаженої їжі в комбінації з малорухливим способом життя", - каже експерт.

Також Павлюк стверджує, що стрес також є причиною жиру на животі. Під дією стресу виробляється гормон кортизол, який впливає на збільшення вісцерального жиру. Ось чому такий живіт у жінок часто називають "кортизоловим".

"Це ще і психосоматика - під час стресу жир на животі виступає як рятівне коло, що створює навколо його володарки "подушку безпеки", будь-то небажаний контакт або дискомфорт від будь-якої необхідної дії", - пояснює дієтолог.

Ще одна причина жиру на животі - недосипання. Організм теж сприймає його як стрес. Вночі виробляється гормон соматотропін, він сприяє зниженню ваги - пришвидшує спалювання жиру і запобігає його відкладенню. Якщо сну недостатньо, то й кількість цього гормону також зменшується.

Як позбутись жиру на животі

"Відразу хочу сказати, що схуднути тільки в ділянці талії неможливо, знижувати вагу треба планомірно, замінюючи жирову тканину на м’язову", - пояснює Павлюк.

Заходи зі зменшення ваги і об‘єму живота:

  • Відмова від простих вуглеводів.
  • Вода і клітковина потрібні для стабільної роботи травної системи, зниження відчуття голоду.
  • Сніданки повинні бути повноцінними з білками, жирами і вуглеводами, щоб на обід ви не їли все підряд від голоду.
  • Їжу варіть, запікайте, тушкуйте, а не смажте і не заливайте маслом.
  • Займайтесь кардіотренуванням для прискорення обміну речовин або ходіть в помірно швидкому темпі.

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