ua en ru
Ср, 05 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Тренер розказав, коли треба лягати спати, щоб схуднути

Середа 05 червня 2024 09:22
UA EN RU
Тренер розказав, коли треба лягати спати, щоб схуднути Фото: Коли лягати спати, щоб не гладшати (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Віктор Мандзяк

Всі знають, що гарний сон - це запорука нашого здоров'я, але не всі вірять, що це настільки важливо. Недосипання підвищує апетит, голод і тягу до калорійної їжі, а контроль поведінки погіршує, що негативно впливає на масу тіла.

Коли треба лягати спати, щоб не гладшати, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера Віктора Мандзяка у Facebook.

Коли треба лягати спати?

Віктор пояснив, що у людини є залоза епіфіз. Вона виробляє гормон сну мелатонін. Це стається вночі, коли немає сонячного світла.

В час, коли ми не спимо, у мозку накопичується аденозин - речовина, яка відповідає за втому. Якщо ви не спите на протязі, наприклад, 16 годин, у вас виробляється аденозин.

Коли ви лягаєте спати - у вас синтезується гормон сну мелатонін.

Тренер наголошує, що спати людині потрібно щонайменше 8 годин, а от коли це буде - то ваша справа. Також важливо лягати спати щодня в один і той самий час.

"Для здоров'я важливо не, коли ти лягаєш спати, а регулярність і достатність сну. Ти маєш лягати в один і той же час кожної ночі і спати достатньо", - повідомив Мандзяк.

За словами експерта, ви можете починати свій ранок у будь-якій годині, коли вам це комфортно, але головна умова достатньо висипатись.

Нагадаємо, що тренер назвав п'ять простих та дієвих способів швидко схуднути.

А також ми розповідали, як не переїдати та не гладшати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчування похудение
NEWS
Втрачено військовий квиток? Що робити та який загрожує штраф
Втрачено військовий квиток? Що робити та який загрожує штраф