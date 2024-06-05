Тренер розказав, коли треба лягати спати, щоб схуднути

Всі знають, що гарний сон - це запорука нашого здоров'я, але не всі вірять, що це настільки важливо. Недосипання підвищує апетит, голод і тягу до калорійної їжі, а контроль поведінки погіршує, що негативно впливає на масу тіла.

Коли треба лягати спати, щоб не гладшати, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера Віктора Мандзяка у Facebook.

Коли треба лягати спати?

Віктор пояснив, що у людини є залоза епіфіз. Вона виробляє гормон сну мелатонін. Це стається вночі, коли немає сонячного світла.

В час, коли ми не спимо, у мозку накопичується аденозин - речовина, яка відповідає за втому. Якщо ви не спите на протязі, наприклад, 16 годин, у вас виробляється аденозин.

Коли ви лягаєте спати - у вас синтезується гормон сну мелатонін.

Тренер наголошує, що спати людині потрібно щонайменше 8 годин, а от коли це буде - то ваша справа. Також важливо лягати спати щодня в один і той самий час.

"Для здоров'я важливо не, коли ти лягаєш спати, а регулярність і достатність сну. Ти маєш лягати в один і той же час кожної ночі і спати достатньо", - повідомив Мандзяк.

За словами експерта, ви можете починати свій ранок у будь-якій годині, коли вам це комфортно, але головна умова достатньо висипатись.