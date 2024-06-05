ua en ru
Ср, 05 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Тренер рассказал, когда нужно ложиться спать, чтобы похудеть

Среда 05 июня 2024 09:22
UA EN RU
Тренер рассказал, когда нужно ложиться спать, чтобы похудеть Фото: Когда ложиться спать, чтобы не толстеть (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Виктор Мандзяк

Все знают, что хороший сон - это залог нашего здоровья, но не все верят, что это столь важно. Недосыпание повышает аппетит, голод и тягу к калорийной пище, а контроль поведения усугубляет, что отрицательно влияет на массу тела.

Когда нужно ложиться спать, чтобы не толстеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера Виктора Мандзяка в Facebook.

Когда нужно ложиться спать?

Виктор объяснил, что у человека есть железа эпифиз. Она вырабатывает гормон сна мелатонина. Это происходит ночью, когда нет солнечного света.

Во время, когда мы не спим, в мозгу накапливается аденозин - вещество, отвечающее за усталость. Если вы не спите в течение, например, 16 часов, у вас производится аденозин.

Когда вы ложитесь спать - у вас синтезируется гормон сна мелатонин.

Тренер подчеркивает, что спать человеку нужно не менее 8 часов, а вот когда это будет - это ваше дело. Также очень важно ложиться каждый день в одно и то же время.

"Для здоровья важно не, когда ты ложишься спать, а регулярность и достаточность сна. Ты должен ложиться в одно и то же время каждую ночь и спать достаточно", - сообщил Мандзяк.

По словам эксперта, вы можете начинать свое утро в любое время, когда вам это комфортно, но главное условие достаточно высыпаться.

Напомним, что тренер назвал пять простых и действенных способов быстро похудеть.

А также мы рассказывали, как не переедать и не толстеть.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питание похудение
NEWS
Потерян военный билет? Что делать и какой грозит штраф
Потерян военный билет? Что делать и какой грозит штраф