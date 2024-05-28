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Тренер назвав п'ять простих та дієвих способів швидко схуднути

Вівторок 28 травня 2024 09:47
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Тренер назвав п'ять простих та дієвих способів швидко схуднути Фото: Як схуднути без стресу (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Віктор Мандзяк

Слідкувати за своєю вагою дуже важливо, адже ожиріння провокує ще більш серйозні хвороби.

Як схуднути за допомогою 5 лайфхаків, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера Віктора Мандзяка в Facebook.

5 способів схуднути

Намагайтеся більше рухатися

Нема простішого і приємнішого способу спалити калорії від ходьби. За годину швидкої ходьби можна спалити до 250 калорій. Тренеррадить ходити саме швидко, бо 10 тисяч кроків в швидкому темпі спалять більше калорій, ніж та сама кількість кроків, пройдена неспішно.

Гуляйте в різних місцях якомога більше і ваш мозок буде просити повторити це знов і знов.

Вживайте несмачну їжу першою

За словами експерта, чим більш корисна і дієтичніша їжа - тим вона менш смачна. Намагайтеся вживати дієтичну їжу на початку трапези.

"Хай "першими ложками" будуть овочі, фрукти, нежирне м'ясо чи якась каша. Мозок запам'ятає цей приємний досвід, і зробить висновок, що помідор не така в же й гидота, а з часом ти взагалі це полюбиш", - повідомив Віктор.

Якщо ви спочатку заповнюєте шлунок некалорійною їжею, то на некорисні смаколики в ньому лишається менше місця.

Не купуйте некорисну їжу

Ускладніть собі доступ до продуктів, які варто обмежити, і спростіть шлях дієтичної їжі.

Помийте овочі, поріжте, поставте в холодильник на помітному місці. Фрукти і ягоди мають прикрашати собою стіл. Шоколадки та булочки не мають бути у вашому постійному полі зору, вживайте їх рідко.

Пийте багато води

Багато людей мають звичку втамовувати спрагу калорійними напоями, від фанти до всяких соків. А це зайві, пусті калорії, та ще й з великою кількістю фруктози, які погано насичують і призводять до переїдання. Пийте воду, каву, чай, можна з підсолоджувачами.

Включайте в раціон багато білка

Білок - найситніший макронутрієнт. Спалює багато калорій, щоб засвоїтись, а потім ще й щоб вивестись з організму. Він спалюється менш ефективно в організмі, ніж жири і вуглеводи. Мускулатуру береже і просто необхідний для здоров'я. Вживайте яйця, бобові, рибу, молочні продукти, м'ясо.

До цього дієтолог пояснила, чому вночі так хочеться їсти та, що з цим робити.

Читайте також, як не переїдати та не гладшати.

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