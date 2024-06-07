Тренер розказав, яке мясо треба їсти, щоб худнути

М'ясо - це дуже цінний харчовий продукт, який містить в собі вітаміни та поживні речовини. Але не всі м'ясні продукти однакові, вони відрізняються своєю калорійністю. Це особливо важливо для тих, хто піклується про своє здоров'я та вагу.

Яке м'ясо краще обирати, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео тренера Віктора Мандзяка у Facebook.

Яке ж м'ясо обирати при схудненні?

Так, наприклад у 100 грамах нежирної телятини міститься 190 калорій, а в такому ж шматку жирної свинини 470 калорій.

В першому випадку з телятиною - продукт запекли, а в другому випадку зі свининою - її посмажили на олії.

А як щодо смаку, запитаєте ви? Чим більшу жирність має м'ясо - тим більше воно смачне.

Звісно, що смажена на олії свинина - смачна, але в той самий час вона стає дуже калорійним продуктом, який не слід обирати, якщо ваша ціль - скинути вагу.

Для тих, хто худне, Віктор Мандзяк радить обирати нежирне м'ясо, додавати туди спецій та бути дійсно голодним перед споживанням їжі.

"Запечіть м'ясо, приправте його спеціями та отримайте екстазійне задоволення", - радить експерт своїм підписникам.