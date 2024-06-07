Тренер рассказал, какое мясо нужно есть, чтобы худеть
Мясо - это очень ценный пищевой продукт, содержащий витамины и питательные вещества. Но не все мясные продукты одинаковы, они отличаются своей калорийностью. Это особенно важно для тех, кто заботится о своем здоровье и весе.
Какое мясо лучше выбирать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео тренера Виктора Мандзяка в Facebook.
Какое мясо выбирать при похудении?
Так, например, в 100 граммах нежирной телятины содержится 190 калорий, а в таком же куске жирной свинины 470 калорий.
В первом случае с телятиной - продукт запекли, а во втором случае со свининой - ее пожарили на масле.
А как насчет вкуса, спросите вы? Чем большую жирность имеет мясо - тем вкуснее оно.
Конечно, жаренная на масле свинина - вкусная, но в то же время она становится очень калорийным продуктом, который не следует выбирать, если ваша цель - сбросить вес.
Для худеющих Виктор Мандзяк советует выбирать нежирное мясо, добавлять туда специй и быть действительно голодным перед употреблением пищи.
"Запеките мясо, приправьте его специями и получите экстазийное удовольствие", - советует эксперт своим подписчикам.
До этого тренер рассказал, когда нужно ложиться спать, чтобы похудеть.
Напомним, что тренер назвал пять простых и действенных способов быстро похудеть.
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