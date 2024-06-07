Тренер рассказал, какое мясо нужно есть, чтобы худеть

Мясо - это очень ценный пищевой продукт, содержащий витамины и питательные вещества. Но не все мясные продукты одинаковы, они отличаются своей калорийностью. Это особенно важно для тех, кто заботится о своем здоровье и весе.

Какое мясо лучше выбирать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео тренера Виктора Мандзяка в Facebook.

Какое мясо выбирать при похудении?

Так, например, в 100 граммах нежирной телятины содержится 190 калорий, а в таком же куске жирной свинины 470 калорий.

В первом случае с телятиной - продукт запекли, а во втором случае со свининой - ее пожарили на масле.

А как насчет вкуса, спросите вы? Чем большую жирность имеет мясо - тем вкуснее оно.

Конечно, жаренная на масле свинина - вкусная, но в то же время она становится очень калорийным продуктом, который не следует выбирать, если ваша цель - сбросить вес.

Для худеющих Виктор Мандзяк советует выбирать нежирное мясо, добавлять туда специй и быть действительно голодным перед употреблением пищи.

"Запеките мясо, приправьте его специями и получите экстазийное удовольствие", - советует эксперт своим подписчикам.