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Тренер розказав, чи важливо пітніти на тренуванні

Вівторок 30 січня 2024 10:28
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Тренер розказав, чи важливо пітніти на тренуванні Фото: Чи важливо пітніти на тренуванні (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Віктор Мандзяк

У багатьох людей існує міф, що треба добре пітніти при тренуваннях - і тоді будете худнути. Але це не так.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на тренера зі Львова Віктора Мандзяка в Facebook.

Що треба знати про тренування

За словами Віктора, на тренування не треба вдягатися тепло, намагаючись пропотіти.

Річ у тому, що тіло виділяє піт, намагаючись вивести зайве тепло з організму, щоб ви не перегрілись.

"Це неправильне переконання - ілюзія про пітніння на тренуванні", - сказав Мандзяк.

Звісно, якщо ви тренуєтесь у теплому приміщенні і ви тепло вдягнуті - то ви будете пітніти більше, ніж людина, одягнута у комфортний одяг.

"Пітніння не має ніякого значення на масу тіла, на це не орієнтуйтесь взагалі", - сказав експерт.

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