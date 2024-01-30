Тренер розказав, чи важливо пітніти на тренуванні
У багатьох людей існує міф, що треба добре пітніти при тренуваннях - і тоді будете худнути. Але це не так.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на тренера зі Львова Віктора Мандзяка в Facebook.
Що треба знати про тренування
За словами Віктора, на тренування не треба вдягатися тепло, намагаючись пропотіти.
Річ у тому, що тіло виділяє піт, намагаючись вивести зайве тепло з організму, щоб ви не перегрілись.
"Це неправильне переконання - ілюзія про пітніння на тренуванні", - сказав Мандзяк.
Звісно, якщо ви тренуєтесь у теплому приміщенні і ви тепло вдягнуті - то ви будете пітніти більше, ніж людина, одягнута у комфортний одяг.
"Пітніння не має ніякого значення на масу тіла, на це не орієнтуйтесь взагалі", - сказав експерт.
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