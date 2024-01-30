Тренер розказав, чи важливо пітніти на тренуванні

У багатьох людей існує міф, що треба добре пітніти при тренуваннях - і тоді будете худнути. Але це не так.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на тренера зі Львова Віктора Мандзяка в Facebook.

Що треба знати про тренування

За словами Віктора, на тренування не треба вдягатися тепло, намагаючись пропотіти.

Річ у тому, що тіло виділяє піт, намагаючись вивести зайве тепло з організму, щоб ви не перегрілись.

"Це неправильне переконання - ілюзія про пітніння на тренуванні", - сказав Мандзяк.

Звісно, якщо ви тренуєтесь у теплому приміщенні і ви тепло вдягнуті - то ви будете пітніти більше, ніж людина, одягнута у комфортний одяг.

"Пітніння не має ніякого значення на масу тіла, на це не орієнтуйтесь взагалі", - сказав експерт.