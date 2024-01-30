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Тренер рассказал, важно ли потеть на тренировке

Вторник 30 января 2024 10:28
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Тренер рассказал, важно ли потеть на тренировке Фото: Важно пойти на тренировке (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Виктор Мандзяк

У многих людей существует миф, что нужно хорошо потеть на тренировках - и тогда будете худеть. Но это не так.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на тренера из Львова Виктора Мандзяка в Facebook.

Что нужно знать о тренировках

По словам Виктора, на тренировку не нужно одеваться тепло, пытаясь пропотеть.

Дело в том, что тело выделяет пот, пытаясь вывести лишнее тепло из организма, чтобы вы не перегрелись.

"Это неправильное убеждение - иллюзия о потении на тренировке", - сказал Мандзяк.

Конечно, если вы тренируетесь в теплом помещении и вы тепло одеты, то вы будете потеть больше, чем человек, одетый в комфортную одежду.

"Потение не имеет никакого значения на массу тела, на это не ориентируйтесь вообще", - сказал эксперт.

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