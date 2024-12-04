Тренер пояснив, як прибрати нависаючі "крила" на руках

Як прибрати дряблість на руках?

Поширена думка, що причина "крил" полягає у слабкості трицепса. Але це хибне твердження. Навіть слабкий м’яз завжди знаходиться в тонусі, адже він іннервується нервами, які підтримують його життєдіяльність. У "желе" м’яз може перетворитися лише в разі серйозного пошкодження нервів. Отже, м’язи виключаються зі списку підозрюваних.

"Крила" на руках насправді формуються через жирові відкладення. Особливість їх локалізації визначається генетично та статтю. У чоловіків надлишок жиру переважно накопичується в області живота, тоді як у жінок - у зоні стегон, сідниць, спини, живота та, зокрема, рук. Це пояснює, чому проблема дряблості шкіри на руках є переважно жіночою.

Єдиний спосіб позбутися цього - це створити умови для зменшення жирових відкладень:

Дієта з дефіцитом калорій

Контроль харчування є ключовим. Організм починає використовувати жир як джерело енергії, зменшуючи його кількість.

Комплекс фізичних вправ

Кардіотренування допомагають спалювати калорії, а силові вправи для трицепса зміцнюють м’язи, роблячи руки більш підтягнутими та естетичними.

Однак жодні "спеціальні вправи для крил", які часто радять на YouTube, не зможуть усунути проблему без корекції харчування.

"Крила" на руках - це результат надлишку жиру. Тож, хоч би як ви тренували трицепс, без малокалорійного харчування вони не зникнуть. А поєднання правильної дієти з фізичною активністю стане вашим найкращим союзником у боротьбі за стрункі руки.