Тренер объяснил, как убрать нависающие "крылья" на руках

Как убрать дряблость на руках?

Распространено мнение, что причина "крыльев" заключается в слабости трицепса. Но это ложное утверждение. Даже слабая мышца всегда находится в тонусе, ведь она иннервируется нервами, поддерживающими его жизнедеятельность. В "желе" мышца может превратиться только в случае серьезного повреждения нервов. Итак, мышцы исключаются из списка подозреваемых.

"Крылья" на руках на самом деле формируются из-за жировых отложений. Особенность их локализации определяется генетически и полом. У мужчин избыток жира преимущественно накапливается в области живота, тогда как у женщин - в зоне бедер, ягодиц, спины, живота и, в частности, рук. Это объясняет, почему проблема дряблости кожи на руках преимущественно женская.

Единственный способ избавиться от этого - это создать условия для уменьшения жировых отложений:

Диета с дефицитом калорий

Контроль питания является ключевым. Организм начинает использовать жир в качестве источника энергии, уменьшая его количество.

Комплекс физических упражнений

Кардиотренировка помогает сжигать калории, а силовые упражнения для трицепса укрепляют мышцы, делая руки более подтянутыми и эстетическими.

Однако никакие "специальные упражнения для крыльев", которые часто советуют на YouTube, не смогут устранить проблему без коррекции питания.

"Крылья" на руках - это результат избытка жира. Так что, как бы вы ни тренировали трицепс, без малокалорийного питания они не исчезнут. А сочетание правильной диеты с физической активностью станет вашим лучшим союзником в борьбе за стройные руки.