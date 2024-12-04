Тренер объяснил, как убрать нависающие "крылья" на руках

В мире фитнеса часто можно услышать о "крыльях" на руках, которые беспокоят многих людей, особенно женщин. Этот термин обычно используют для обозначения обвисшей кожи или жировых отложений в зоне трехглавой мышцы плеча. Но действительно ли это проблема слабых мышц?
На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на известного тренера и нутрициолога Виктора Мандзяка в Facebook.
Распространено мнение, что причина "крыльев" заключается в слабости трицепса. Но это ложное утверждение. Даже слабая мышца всегда находится в тонусе, ведь она иннервируется нервами, поддерживающими его жизнедеятельность. В "желе" мышца может превратиться только в случае серьезного повреждения нервов. Итак, мышцы исключаются из списка подозреваемых.
"Крылья" на руках на самом деле формируются из-за жировых отложений. Особенность их локализации определяется генетически и полом. У мужчин избыток жира преимущественно накапливается в области живота, тогда как у женщин - в зоне бедер, ягодиц, спины, живота и, в частности, рук. Это объясняет, почему проблема дряблости кожи на руках преимущественно женская.
Единственный способ избавиться от этого - это создать условия для уменьшения жировых отложений:
Диета с дефицитом калорий
Контроль питания является ключевым. Организм начинает использовать жир в качестве источника энергии, уменьшая его количество.
Комплекс физических упражнений
Кардиотренировка помогает сжигать калории, а силовые упражнения для трицепса укрепляют мышцы, делая руки более подтянутыми и эстетическими.
Однако никакие "специальные упражнения для крыльев", которые часто советуют на YouTube, не смогут устранить проблему без коррекции питания.
"Крылья" на руках - это результат избытка жира. Так что, как бы вы ни тренировали трицепс, без малокалорийного питания они не исчезнут. А сочетание правильной диеты с физической активностью станет вашим лучшим союзником в борьбе за стройные руки.
Напомним, что до этого тренер рассказал, какие тренировки лучше для похудения - кардио или силовые.
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