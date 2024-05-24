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Тренер пояснив, чому люди не можуть позбутись жиру у проблемних зонах

Що робити, якщо не вдається позбутись жиру у проблемних зонах (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Дуже часто жирові відкладення накопичуються у зонах, які важко пропрацьовувати за допомогою фізичних вправ - наприклад, над колінами чи на боках. Позбутись такого жиру можна, якщо правильно підійти до розв'язання цього питання.

Про те, як позбутись жиру у проблемних зонах, розповідає РБК-України (проект Styler) із посиланням на публікацію тренера Юрія Попка у Facebook.

Чому не вдається позбутись жиру у проблемних зонах

"Коли у людей десь починає виступати жир, вони думають, що на цю ділянку треба робити вправи і там спалиться жир. Наприклад, якщо він відкладається на боках, то люди роблять нахили. Якщо ж він з'являється в області преса, то вони качають прес. Якщо над коліном - то махають ногами. Але насправді такі вправи ніякого відношення не мають до локального спалювання жиру", - каже тренер.

Попко пояснює, що якщо у вас десь з'являється жир, значить ви переїдаєте, тому треба переглянути свій раціон і зробити дефіцит. 

"Якщо дефіцит потрібно робити незначний, умовно 300-400 калорій, то можна додати більше активності. А якщо більше - то треба переглядати раціон", - каже експерт. 

Які тренування краще виконувати для схуднення

"З точки зору витрати енергії, нема різниці, які тренування виконувати - кардіо чи силові, головне, щоб був дефіцит калорій. Але я б рекомендував робити акцент на силові тренування, бо вони дають можливість змінити композицію тіла. За рахунок таких тренувань м'язи будуть збільшуватись", - говорить Попко.

Він додає, що дефіцит калорій призведе до зменшення жиру, а силове навантаження сприятиме нарощенню м'язів.

"Під час того, як ви худнете, тіло має мати якусь форму, тому важливі фізичні навантаження. Якщо хочете кардіо тренування - то можна виконувати їх як додаткові", - каже тренер.

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