Тренер пояснив, чому люди не можуть позбутись жиру у проблемних зонах

Чому не вдається позбутись жиру у проблемних зонах

"Коли у людей десь починає виступати жир, вони думають, що на цю ділянку треба робити вправи і там спалиться жир. Наприклад, якщо він відкладається на боках, то люди роблять нахили. Якщо ж він з'являється в області преса, то вони качають прес. Якщо над коліном - то махають ногами. Але насправді такі вправи ніякого відношення не мають до локального спалювання жиру", - каже тренер.

Попко пояснює, що якщо у вас десь з'являється жир, значить ви переїдаєте, тому треба переглянути свій раціон і зробити дефіцит.

"Якщо дефіцит потрібно робити незначний, умовно 300-400 калорій, то можна додати більше активності. А якщо більше - то треба переглядати раціон", - каже експерт.

Які тренування краще виконувати для схуднення

"З точки зору витрати енергії, нема різниці, які тренування виконувати - кардіо чи силові, головне, щоб був дефіцит калорій. Але я б рекомендував робити акцент на силові тренування, бо вони дають можливість змінити композицію тіла. За рахунок таких тренувань м'язи будуть збільшуватись", - говорить Попко.

Він додає, що дефіцит калорій призведе до зменшення жиру, а силове навантаження сприятиме нарощенню м'язів.

"Під час того, як ви худнете, тіло має мати якусь форму, тому важливі фізичні навантаження. Якщо хочете кардіо тренування - то можна виконувати їх як додаткові", - каже тренер.