Тренер объяснил, почему люди не могут избавиться от жира в проблемных зонах

Почему не удается избавиться от жира в проблемных зонах

"Когда у людей где-то начинает выступать жир, они думают, что на этот участок нужно делать упражнения и там сожжется жир. Например, если он откладывается на боках, то люди делают наклоны. Если же он появляется в области пресса, то они качают пресс. Если над коленями - машут ногами. Но на самом деле такие упражнения никакого отношения не имеют к локальному сжиганию жира", - говорит тренер.

Попко объясняет, что если у вас где-то появляется жир, значит вы переедаете, поэтому нужно посмотреть свой рацион и создать дефицит.

"Если дефицит нужно делать незначительный, условно 300-400 калорий, то можно добавить больше активности. А если нежен больше дефицит - то надо пересматривать рацион", - говорит эксперт.

Какие тренировки лучше выполнять для похудения

"С точки зрения расхода энергии, нет разницы, какие тренировки выполнять - кардио или силовые, главное, чтобы был дефицит калорий. Но я бы рекомендовал делать акцент на силовые тренировки, потому что они дают возможность изменить композицию тела. За счет таких тренировок мышцы будут увеличиваться", - говорит Попко.

Он добавляет, что дефицит калорий приведет к уменьшению жира, а силовая нагрузка приведет к наращиванию мышц.

"Во время того, как вы худеете, тело должно иметь какую-то форму, поэтому важны физические нагрузки. Если хотите кардио тренировки - то можно выполнять их как дополнительные", - говорит тренер.