RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Тренер объяснил, почему люди не могут избавиться от жира в проблемных зонах

Что делать, если не удается избавиться от жира в проблемных зонах (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Очень часто жировые отложения накапливаются в зонах, которые трудно прорабатывать с помощью физических упражнений - например, над коленями или на боках. Избавиться от такого жира можно, если правильно подойти к решению этого вопроса.

О том, как избавиться от жира в проблемных зонах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию тренера Юрия Попка в Facebook.

Почему не удается избавиться от жира в проблемных зонах

"Когда у людей где-то начинает выступать жир, они думают, что на этот участок нужно делать упражнения и там сожжется жир. Например, если он откладывается на боках, то люди делают наклоны. Если же он появляется в области пресса, то они качают пресс. Если над коленями - машут ногами. Но на самом деле такие упражнения никакого отношения не имеют к локальному сжиганию жира", - говорит тренер.

Попко объясняет, что если у вас где-то появляется жир, значит вы переедаете, поэтому нужно посмотреть свой рацион и создать дефицит.

"Если дефицит нужно делать незначительный, условно 300-400 калорий, то можно добавить больше активности. А если нежен больше дефицит - то надо пересматривать рацион", - говорит эксперт.

Какие тренировки лучше выполнять для похудения

"С точки зрения расхода энергии, нет разницы, какие тренировки выполнять - кардио или силовые, главное, чтобы был дефицит калорий. Но я бы рекомендовал делать акцент на силовые тренировки, потому что они дают возможность изменить композицию тела. За счет таких тренировок мышцы будут увеличиваться", - говорит Попко.

Он добавляет, что дефицит калорий приведет к уменьшению жира, а силовая нагрузка приведет к наращиванию мышц.

"Во время того, как вы худеете, тело должно иметь какую-то форму, поэтому важны физические нагрузки. Если хотите кардио тренировки - то можно выполнять их как дополнительные", - говорит тренер.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗдоровьеСоветы