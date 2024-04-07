Тренер пояснив, чи ефективна гречана дієта. Відповідь вас здивує

Що треба знати про гречану дієту

Гречана дієта передбачає споживання тільки цієї каші протягом 7 або 14 днів. При цьому до каші не можна додавати сіль, цукор і масло.

⁣"Ідея худнути на одному продукті манить своєю простотою - бо більше не треба думати, скільки, що і коли їсти. Сідаєте на монодієту і їсте тільки один продукт - або гречку, або яблука, або кефір. Але за простотою криється певна небезпека і провал у схудненні⁣", - каже тренер.

Річ у тім, що є таке поняття як сенсорно-специфічна ситість - наше тіло не хоче, щоб ми їли одну й ту ж їжу щодня протягом тривалого періоду. І коли ми щодня споживаємо довго один і той самий продукт - він нам проїдається.

Чи ефективна така дієта

⁣"Нас оточує багато смачної їжі, і з кожним днем, що ми сидимо на гречаній дієті, для нас стають все привабливішими вареники, яблука та інші продукти. І врешті-решт людина зривається і дієті приходить кінець", - говорить Мандзяк.

Що ще дуже важливо - щодня наш організм повинен отримувати не лише певну кількість калорій, а й білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінерали, клітковину і воду.

⁣"З одного харчового продукту отримувати все це в необхідній кількості - неможливо⁣. Отже, монодієта - це неможливість досягнути результату і це дуже велика шкода для організму. Тому не треба так худнути⁣", - говорить тренер.