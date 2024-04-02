Для здорового серця і міцного імунітету. Ця риба має бути ледь не щодня на столі українців

Оселедець - одна із найдоступніших риб для українців. Часто його не дооцінюють, а даремно, оскільки у ньому міситься багато корисних речовин, які необхідні для підтримки здоров'я серця і не тільки.

Про те, чим корисний оселедець, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Світлани Фус в Instagram .

Чим корисний оселедець

⁣"⁣Оселедець містить досить багато жиру, проте це здорові жирні кислоти, в основному Омега-3. ⁣Він є одним з кращих джерел Омега-3 жирних кислот. При добовій потребі від 1 до 1,5 г на добу, в 100 г оселедця міститься 2,4 г", - пояснює лікар.

Омега-3 жирні кислоти потрібні для повноцінного харчування, оскільки не виробляються в організмі.

Яку роль виконує Омега-3 в організмі:⁣

DHA, тип Омега-3 жирних кислот, цінний структурний компонент мозку і сітківки ока. Відсутність достатньої кількості DHA може викликати проблеми із зором⁣

більшість препаратів для вагітних жінок містять жирні кислоти DHA. Дослідження показали, що вони можуть впливати на інтелект дитини, соціальні навички та знижувати ризик затримки розвитку.⁣⠀⁣⁣⠀⁣⁣⠀

позитивно впливають на серцево-судинну систему, оскільки знижують тригліцериди, підвищують ⁣"⁣хороший⁣"⁣ холестерин, запобігають втраті еластичності артерій, ефективно зменшують запалення

люди, які регулярно вживають Омега - 3 жирні кислоти, рідше страждають від депресії⁣⁣

покращують стан нашої шкіри, підтримують її м’якою, вологою і еластичною, запобігаючи передчасному утворенню зморшок⁣⁣

Які ще корисні речовини містяться в оселедці

⁣"⁣100 г цієї риби забезпечить практично половиною добової дози необхідного для роботи щитоподібної залози йоду. ⁣⁣Також в оселедці є селен. У ньому міститься близько 37 мкг, при мінімальній добовій потребі - 50 мкг⁣"⁣, - говорить Фус.⁣⁣⠀⁣⁣⠀⁣⁣⠀

⁣Оселедець містить потужні антиоксиданти: вітамін Е і селен. Обидва ці поживні речовини важливі для роботи імунної системи. Вони допомагають звести до мінімуму шкоду, заподіяну вільними радикалами.⁣⁣

⁣"⁣У цій рибі присутньо все те, заради чого ми з вами її і повинні їсти: мінерали, вітаміни, амінокислоти, корисні жири⁣⁣", - наголошує дієтолог.

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