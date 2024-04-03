Дієтолог пояснила, о котрій годині найкраще вечеряти, щоб не набрати зайвої ваги

Пізня вечеря є однією із головних причин набору зайвої ваги. Але через активний ритм життя не кожен може дотримуватись популярного правила - не їсти після 18.00. То ж о котрій годині вечеряти, аби не нашкодити фігурі?

Відповідь на це питання дає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Світлани Фус в Instagram .

О котрій годині найкраще вечеряти

⁣"Думаю, ви вже не раз чули рекомендацію, що вечеряти потрібно за 3-4 години до сну. Але чому саме такий інтервал часу? Це пов’язано з гормональною системою нашого організму, роботою травної системи. У вечірній час у нас повинні активізуватися ⁣"нічні гормони⁣": мелатонін і соматотропний гормон, які запускають використання організмом запасів жиру на енергетичні потреби⁣", - пояснює дієтолог.

Фус наголошує, що злагоджена робота цих гормонів можлива лише, якщо людина дотримується режиму харчування і режиму сну.

⁣"Спати ми повинні лягати в той же день, коли і прокинулися. Тобто оптимальний час для сну 23:00. ⁣⁣Згідно циркадних ритмів, підшлункова залоза повинна знижувати свою активність не пізніше 21:00. Рівень інсуліну, який виділився на останній прийом їжі повинен плавно знизитися і нормалізувати кількість глюкози в крові⁣", - каже лікар.

Дієтолог пояснює, що на перетравлення вечері необхідно близько 3-4 години, залежно від того, які продукти ви вибрали. Відповідно, щоб лягти спати о 23:00, треба повечеряти не пізніше 20:00. Це стосується всіх: і тих, що худнуть і просто тих, хто хоче бути здоровими.

Які продукти найкраще вибирати на вечерю

⁣"А ось тут вже все дуже індивідуально, потрібно самостійно простежити за реакцією організму і підібрати свій варіант. На що потрібно звернути увагу: вечеря повинна давати ситість і комфорт шлунково-кишкового тракту, але не набряклість і ⁣"плюс⁣" на вагах вранці⁣", - каже Фус.⁣⁣⠀

Дієтолог радить на вечерю брати білок з овочами. Білок потрібно вибирати такий, що легко засвоюється - рибу, м’ясо птиці, яйця.

⁣"Якщо після вживання сирих овочів на вечерю відчуваєте дискомфорт в шлунку або кишківнику і з’являється відчуття голоду, овочі краще використовувати приготовані на пару або тушковані/запечені. Обов’язково додавайте і жири⁣", - наголошує лікар.⁣⁣⠀

Декому для ситості можна додати також кашу або цілозерновий хліб - близько 50 г. Вибирайте крупи з низьким глікемічним індексом: гречка, кіноа.