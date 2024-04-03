Дієтолог пояснила, о котрій годині найкраще вечеряти, щоб не набрати зайвої ваги
Пізня вечеря є однією із головних причин набору зайвої ваги. Але через активний ритм життя не кожен може дотримуватись популярного правила - не їсти після 18.00. То ж о котрій годині вечеряти, аби не нашкодити фігурі?
Відповідь на це питання дає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Світлани Фус в Instagram.
О котрій годині найкраще вечеряти
"Думаю, ви вже не раз чули рекомендацію, що вечеряти потрібно за 3-4 години до сну. Але чому саме такий інтервал часу? Це пов’язано з гормональною системою нашого організму, роботою травної системи. У вечірній час у нас повинні активізуватися "нічні гормони": мелатонін і соматотропний гормон, які запускають використання організмом запасів жиру на енергетичні потреби", - пояснює дієтолог.
Фус наголошує, що злагоджена робота цих гормонів можлива лише, якщо людина дотримується режиму харчування і режиму сну.
"Спати ми повинні лягати в той же день, коли і прокинулися. Тобто оптимальний час для сну 23:00. Згідно циркадних ритмів, підшлункова залоза повинна знижувати свою активність не пізніше 21:00. Рівень інсуліну, який виділився на останній прийом їжі повинен плавно знизитися і нормалізувати кількість глюкози в крові", - каже лікар.
Дієтолог пояснює, що на перетравлення вечері необхідно близько 3-4 години, залежно від того, які продукти ви вибрали. Відповідно, щоб лягти спати о 23:00, треба повечеряти не пізніше 20:00. Це стосується всіх: і тих, що худнуть і просто тих, хто хоче бути здоровими.
Які продукти найкраще вибирати на вечерю
"А ось тут вже все дуже індивідуально, потрібно самостійно простежити за реакцією організму і підібрати свій варіант. На що потрібно звернути увагу: вечеря повинна давати ситість і комфорт шлунково-кишкового тракту, але не набряклість і "плюс" на вагах вранці", - каже Фус.⠀
Дієтолог радить на вечерю брати білок з овочами. Білок потрібно вибирати такий, що легко засвоюється - рибу, м’ясо птиці, яйця.
"Якщо після вживання сирих овочів на вечерю відчуваєте дискомфорт в шлунку або кишківнику і з’являється відчуття голоду, овочі краще використовувати приготовані на пару або тушковані/запечені. Обов’язково додавайте і жири", - наголошує лікар.⠀
Декому для ситості можна додати також кашу або цілозерновий хліб - близько 50 г. Вибирайте крупи з низьким глікемічним індексом: гречка, кіноа.
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