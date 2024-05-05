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Тренер поділився лайфхаками, як корисно харчуватись за менші гроші

Як менше витрачати на продукти і при цьому харчуватись корисно (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Серед українців побутує міф про те, що здоровий раціон є дорогим, тому не кожен може собі його дозволити. Але насправді нерідко людям потім доводиться витрачати чимало грошей на лікування хвороб, які виникають через неякісне харчування.

Про те, як корисно харчуватись і не витрачати багато грошей, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію тренера Юрія Попка у Facebook.

Чи може бути здорове харчування економним

"Здорове харчування може бути економним, якщо мова не йде про те, як вижити на 1000 - 2000 грн на місяць. Адже при такому бюджеті не може йти мова про здорове харчування, оскільки людина буде вибирати найдоступніші продукти, які часто складаються з неякісної сировини і які не зможуть закрити добову норму білків, жирів, вуглеводів, вітамінів і мінералів", - каже тренер.

Він зазначає, що часто люди просто не знають, що купувати і що чим можна замінити.

"Є чимало продуктів бюджетних, які насправді значно корисніші за аналоги, які вартують в 5-10 разів дорожче, але люди купують і свято вірять, що вони оздоровлюються, а ще часто їх купують, бо вони смачні і при цьому не задумуються про насичення та їхній вплив на наш організм", - говорить Попко.

Тренер наголошує, що керуючись всього лиш кількома правилами, можна бюджет на харчуванні скороти і раціон при цьому стане кориснішим та ситнішим.

"Тут вся справа не так в економії, як в раціональності витрат", - наголошує експерт.

Як правильно харчуватись і при цьому не витрачати багато грошей

"Купуйте продукти свіжі, саме головне не оброблені, чим менше люди туди пхали руки і щось робили з ним - тим цей продукт корисніший і дешевший", - говорить Попко.

Що купувати, щоб було економніше:

  • крупу з мішка замість каші швидкого приготування
  • шмат мʼяса замість ковбаси
  • свіжу рибу замість консерви
  • свіжі овочі та зелень замість готових міксованих салатів

"Слід навчитись розбиратись в продуктах, розуміти їхній склад, купувати ті продукти, які нам дають ситість. Розуміючи склад продуктів, ви будете знати, які є альтернативи тому чи іншому продукту за менші кошти", - пояснює тренер.

Також слід звертати увагу на ціни там, де ви купуєте. Нерідко ціни на схожі продукти в різних магазинах, супермаркетах різняться на 30-50 %.

Корисні, ситні і доступні продукти:

  • гречка, вівсянка плющена та інші цілозернові крупи
  • паста з твердих сортів
  • борошно
  • картопля
  • яйця
  • куряче/індиче філе
  • субпродукти (сердечка, шлуночки, печінка)
  • капуста білокачанна
  • морква і буряк
  • оселедець, скумбрія, карась, короп
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