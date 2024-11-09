Тренер назвав три ефективні поради для боротьби з голодом

Домовтеся з собою про чіткий режим харчування

Багато людей плутають голод з бажанням їсти, яке виникає не через фізіологічну потребу, а через емоції, нудьгу або звичку. Наприклад, від надкушеного печива або ковбаси в холодильнику важко втриматися, навіть коли ситий. Це бажання мозок формує як автоматичну реакцію на певні ситуації чи емоції, і він підштовхує нас назвати це голодом.

Щоб краще контролювати свій апетит, важливо встановити чіткі прийоми їжі та не відволікатися на перекуси. Призначте для себе певні години для їжі і дотримуйтеся їх. Якщо зможете ігнорувати ці умовні рефлекси, з часом вони зменшаться і більше не провокуватимуть вас їсти без справжньої потреби.

Знайдіть цікаве заняття

Якщо голод виникає від нудьги, знайдіть нові цікаві заняття - такі, які допоможуть відволіктися від бажання їсти. Мозок прагне задоволення, і якщо його немає у вигляді діяльності чи спілкування, він може сфокусуватися на їжі як найпростішому джерелі задоволення. Займіться саморозвитком, спілкуванням чи фізичною активністю, які дадуть справжнє задоволення та зменшать нав'язливі думки про їжу.

Їжа повинна бути ситною

Дійсний голод може виникати, якщо харчування недостатньо ситне. І тут важлива не стільки калорійність, скільки насиченість їжі - чи вона дійсно задовольняє апетит. Калорійні продукти, як-то жирне м'ясо або торти, можуть бути ситними, але краще звертати увагу на продукти, які забезпечують більше ситості на меншу кількість калорій, як-от овочі, білки й продукти з високим вмістом клітковини.