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Тренер назвав популярну процедуру, яка не допомагає позбутися целюліту

Понеділок 09 вересня 2024 18:01
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Тренер назвав популярну процедуру, яка не допомагає позбутися целюліту Чи допомагає "Душ Шарко" у боротьбі з целюлітом (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Юрій Попко

"Душ Шарко" став доволі популярною процедурою проти целюліту та у зменшенні об'ємів тіла. Як виявилось, така процедура не є ефективною у такій проблемі і цьому є важливе пояснення.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку тренера Юрія Попка.

Що таке "Душ Шарко"

Процедура "Душ Шарко" базується на впливі ударного струменю води, який подається на конкретні ділянки тіла. Головна терапевтична особливість полягає в зміні температури води.

Зокрема, спочатку на тіло пацієнта направляється холодна вода температурою 20 градусів, а потім - гарячий струмінь води температурою 40 градусів.

Під час процедури дотримується дистанція між пацієнтом і душовим апаратом не менше 3-3,5 метра. Спочатку, розгалужений струмінь поливає людину від голови до ніг. Потім напір води збільшується, і потужний струмінь направляється на ноги, сідниці, спину, руки та живіт.

Тренер назвав популярну процедуру, яка не допомагає позбутися целюліту"Душ Шарко" (фото: karpatia.com.ua)

"Душ Шарко" та боротьба з целюлітом

За словами тренера, "Душ Шарко" та масажі можуть допомагати покращити роботу лімфи і виводити зайву воду з організму.

Щодо боротьби з целюлітом і зменшенням об'ємів слід розуміти, що таке целюліт. Є жирові клітини, які називаються адепоцити - коли відсоток жиру в людини в нормі, то ці клітини невеличкі.

Якщо людина постійно їсть і перебирає норму калорій, то ці жирові клітини набирають в себе більше і більше жиру та збільшують.

Тренер зазначив, що колагенові волокна, тобто структура шкіри в жінок і чоловіків різні. В жінок вертикальні колагенові волокна, а в чоловіків навхрест.

"Ці колагенові волокна містять в собі адепоцити, якщо вони починають збільшуватись, починає йти таке розходження і починає плисти шкіра, тобто з'являється апельсинова кірка - целюліт", - додав експерт.

Відповідно питання, яким чином "Душ Шарко" та різноманітні масажі мають зменшити жирові клітини - невідомо. Адже такі процедури ніяк не впливають на зменшення об'ємів.

Тренер радить зробити дефіцит калорій. Можна це зробити це за рахунок збільшення активності.

Однак, в першу чергу за рахунок зменшення калорій в раціоні.

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