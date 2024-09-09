Тренер назвал популярную процедуру, которая не помогает избавиться от целлюлита
"Душ Шарко" стал довольно популярной процедурой против целлюлита и уменьшения объемов тела. Как оказалось, такая процедура не эффективна в такой проблеме и этому есть важное объяснение.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера Юрия Попко.
Что такое "Душ Шарко"
Процедура "Душ Шарко" базируется на воздействии ударной струи воды, которая подается на конкретные участки тела. Главная терапевтическая особенность состоит в изменении температуры воды.
В частности, сначала на тело пациента направляется холодная вода температурой 20 градусов, а затем - горячая струя воды температурой 40 градусов.
Во время процедуры придерживается дистанция между пациентом и душевым аппаратом не менее 3-3,5 метра. Сначала, разветвленная струя поливает человека от головы до ног. Затем напор воды увеличивается, и мощная струя направляется на ноги, ягодицы, спину, руки и живот.
"Душ Шарко" (фото: karpatia.com.ua)
"Душ Шарко" и борьба с целлюлитом
По словам тренера, Душ Шарко и массажи могут помогать улучшить работу лимфы и выводить лишнюю воду из организма.
Относительно борьбы с целлюлитом и уменьшением объемов следует понимать, что такое целлюлит. Есть жировые клетки, которые называются адепоцитами - если процент жира у человека в норме, то эти клетки небольшие.
Если человек постоянно ест и перебирает норму калорий, эти жировые клетки набирают в себя больше и больше жира и увеличивают.
Тренер отметил, что коллагеновые волокна, то есть структура кожи у женщин и мужчин разные. У женщин вертикальные коллагеновые волокна, а у мужчин крест-накрест.
"Эти коллагеновые волокна включают в себя адепоциты, если они начинают увеличиваться, начинает идти такое различие и начинает плыть кожа, то есть появляется апельсиновая корка - целлюлит", - добавил эксперт.
Соответственно, вопрос, каким образом "Душ Шарко" и различные массажи должны уменьшить жировые клетки - неизвестно. Ведь такие процедуры никак не влияют на уменьшение объемов.
Тренер рекомендует сделать дефицит калорий. Можно это сделать за счет увеличения активности.
Однако, в первую очередь за счет уменьшения калорий в рационе.
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