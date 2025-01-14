Тренер назвав популярний у українців продукт, від якого росте живіт

Який продукт погано насичує та призводить до збільшення живота?

Калорійні продукти мають низький рівень насичення, тобто вони погано втамовують голод, що знову ж таки сприяє переїданню.

Ще цікавіше, що не лише калорійність, але й форма їжі впливає на харчову поведінку. Наприклад, рідкі продукти, такі як солодкі напої, значно впливають на набір ваги.

Вживання кока-коли, фанти чи інших солодких напоїв - це прямий шлях до зайвих кілограмів, адже вони мають високий вміст калорій і погано насичують організм.

Розглянемо приклад. Якщо щодня випивати літр солодкої фанти, це додає організму 420 "порожніх" калорій. Однак через низький рівень насичення організм "вважає", що отримав менше енергії, і підвищує апетит. У результаті людина з’їдає більше, ніж потрібно.

Проста математика: якщо додатково споживати лише 84 зайві калорії на день, за рік це може призвести до набору 4 кілограмів жирової маси. За десятиліття це число збільшується до 40 кілограмів!

Хоча організм частково адаптується до переїдання, збільшуючи енерговитрати, повністю компенсувати надлишок калорій йому зазвичай не вдається. Саме тому серед нас так багато людей із зайвою вагою.

Тож наступного разу, купуючи солодкий напій, подумайте: чи варто? Ваш організм оцінить вибір на користь води або інших корисних альтернатив. Краще за все обирати просто воду.