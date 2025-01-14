Тренер назвал популярный у украинцев продукт, от которого растет живот

Какой продукт плохо насыщает и приводит к увеличению живота?

Калорийные продукты имеют низкий уровень насыщения, то есть они плохо утоляют голод, что опять же способствует перееданию.

Еще интереснее, что не только калорийность, но и форма пищи влияет на пищевое поведение. Например, жидкие продукты, такие как сладкие напитки, значительно влияют на набор веса.

Употребление кока-колы, фанты или других сладких напитков - это прямой путь к лишним килограммам, ведь они имеют высокое содержание калорий и плохо насыщают организм.

Рассмотрим пример. Если ежедневно выпивать литр сладкой фанты, это добавляет организму 420 "пустых" калорий. Однако из-за низкого уровня насыщения организм "считает", что получил меньше энергии, и повышает аппетит. В результате человек съедает больше, чем нужно.

Простая математика: если дополнительно потреблять всего 84 лишние калории в день, за год это может привести к набору 4 килограммов жировой массы. За десятилетие это число увеличивается до 40 килограммов!

Хотя организм частично адаптируется к перееданию, увеличивая энергозатраты, полностью компенсировать избыток калорий ему обычно не удается. Именно поэтому среди нас так много людей с лишним весом.

Поэтому в следующий раз, покупая сладкий напиток, подумайте: стоит ли? Ваш организм оценит выбор в пользу воды или других полезных альтернатив. Лучше всего выбирать просто воду.