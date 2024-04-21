Тренер назвав три правила, без дотримання яких ви ніколи не схуднете

Зважтесь і зробіть заміри

"Вранці натщесерце зважтесь і сфотографуйтесь при нормальному освітленні спереду, ззаду і збоку. Зробіть заміри - в грудях, по животі, по стегнах. Запишіть усі заміри і робіть нові кожні два тижні. Без цієї рекомендації навіть не розпочинайте схуднення, бо даремно потратите час", - каже тренер.

Коли людина побачить перші результати за два тижні, це мотивуватиме її дотримуватись режиму надалі.

Встановіть калькулятор калорій

"Є велика ймовірність, що ви будете його вести неправильно, але хоча б поверхнево ви почнете розуміти, скільки калорій ви споживаєте, скільки калорій у тій чи іншій страві, а також яке у продукті співвідношення білків, жирів і вуглеводів", - радить Попко.

У плеймаркеті є багато безкоштовних програм для підрахунку калорій. У них потрібно вписувати усі продукти, які ви їсте протягом дня. Також вони допомагають підрахувати, скільки калорій ви тратите на прогулянки чи іншу фізичну активність.

Щоденно прогулюйтесь

"Мінімум одну годину ходіть пішки або їздіть на велосипеді. Чим більше, тим краще. За годину ви спалюватимете 150-200 калорій", - пояснює тренер.

Важливо пам'ятати, що при схудненні найважливіше дотримуватись дефіциту калорій і при цьому контролювати баланс білків, жирів та вуглеводів. Не варто вдаватись до екстремальних дієт, оскільки вони дають швидкий результат, який потім важко підтримувати.