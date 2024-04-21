Тренер назвал три правила, без соблюдения которых вы никогда не похудеете

Свесьтесь и сделайте замеры

"Утром натощак отважитесь и сфотографируйтесь при нормальном освещении спереди, сзади и сбоку. Сделайте замеры - в груди, по животу, по бедрам. Запишите все замеры и делайте новые каждые две недели. Без этой рекомендации даже не начинайте похудение, потому что зря потратите время", - говорит тренер.

Когда человек увидит первые результаты через две недели, это будет мотивировать его соблюдать режим в дальнейшем.

Установите калькулятор калорий

"Есть большая вероятность, что вы будете вести его неправильно, но хотя бы поверхностно вы начнете понимать, сколько калорий вы употребляете, сколько калорий в том или ином блюде, а также какое в продукте соотношение белков, жиров и углеводов", - советует Попко.

В плеймаркете много бесплатных программ для подсчета калорий. В них нужно вписывать все продукты, которые вы едите в течение дня. Также они помогают подсчитать, сколько калорий вы тратите на прогулки или другую физическую активность.

Ежедневно прогуливайтесь

"Минимум один час ходите пешком или ездите на велосипеде. Чем больше, тем лучше. Через час вы будете сжигать 150-200 калорий", - объясняет тренер.

Важно помнить, что при похудении важнее всего соблюдать дефицит калорий и при этом контролировать баланс белков, жиров и углеводов. Не стоит прибегать к экстремальным диетам, поскольку они дают быстрый результат, который трудно поддерживать.