Тренер розповіла, яке тренування покращує ментальне здоров'я та сприяє довголіттю

Чи існує оптимальна кількість фізичної активності

Тренер з оздоровчого фітнесу Аліса Пивоварчик розповіла, що ВООЗ радить людям віком від 18 років і старше мати 150-300 хвилин навантаження середньої інтенсивності або 75-150 хвилин навантаження високої інтенсивності на тиждень, або ж комбінацію обох.

Більшість людей не набирають і близько рекомендованих ВООЗ хвилин, адже думають, що профілактика захворювань і питання довголіття взагалі не є пріоритетом.

Важливо, якщо це не в пріоритеті, то питання здоров’я відсуваються в далеку шухляду, поки щось не заболить.

Що таке кардіотренування

Тренування - це запланована регулярна та вимірювана активність, метою якої є тренувальний ефект.

Інтенсивність, за допомогою якої ми збираємося досягати певного ефекту, буде визначатися за частотою серцевих скорочень (пульсом). Водночас вплив кардіотренувань на серце - це лише маленька частина того, що вони можуть нам дати.

Дуже важливо, що кардіотренування - це перебування в певній пульсовій зоні певний час, коли скорочуються скелетні м’язи.

Для чого потрібні кардіотренування

Кардіо допомагає досягти анаеробної та аеробної витривалості. Остання є умовою ефективних силових тренувань. Завдяки кардіо будуються нові капіляри (кровоносні судини) у м’язах, якими до м’язів доставляються й виводяться різні речовини.

Кардіотренування важливі для організму настільки, наскільки критичним для нього є кисень та розвиток усіх систем.

Йдеться про:

органи дихання, де відбувається газообмін

міжреберні та інші м’язи, які допомагають в актах вдиху й видиху.

розмір серця та об’єм його лівого шлуночка, від якого залежить, скільки за один раз серце викидає крові в кровоносну систему

Тому зменшення пульсу спокою є показником стану вашої серцево-судинної системи. У нормі доросла людина має пульс спокою між 55 і 85 ударами (можна виміряти вранці після пробудження).

Норма залежить від віку, статі, ваги тіла, препаратів, які ви приймаєте, рівня хронічного стресу тощо.

Проте якщо показник - понад 80, варто бути насторожі.

До того ж існують ще такі тренувальні ефекти від кардіотренувань: