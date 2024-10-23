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Тренер назвала 4 вправи, які допоможуть "підтягнути" руки та позбутися дряблості

Середа 23 жовтня 2024 18:21
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Тренер назвала 4 вправи, які допоможуть "підтягнути" руки та позбутися дряблості Які вправи допоможуть підтягнути шкіру на руках (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Уляна Вернер

Підтягнути обвислу шкіру рук, підкачати м’язи та покращити рельєф можна у домашніх умовах. Тренер назвала вправи, які допоможуть позбутися дряблості рук.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку тренера Уляни Вернер.

Вправа 1

Спочатку потрібно стати рівно, ноги поставити на ширині плечей.

Візьміть у руки гантелі і повільно підіймайте їх, згинаючи лікті.

Тренер назвала 4 вправи, які допоможуть &quot;підтягнути&quot; руки та позбутися дряблостіЗгинання рук з гантелями (фото: кадр відео)

Вправа 2

Ноги поставте трохи ширше плечей і трохи зігніться в колінах, корпус нахиліть вперед, а руки з гантелями зігніть в ліктях.

На видиху випрямляє руку назад, на вдиху згинаємо і повертаємо в початкове положення. Дуже важливо під час виконання вправи не розгойдуватися корпусом, лікоть не відводьте в сторону, він повинен "дивитися" в стелю.

Тренер назвала 4 вправи, які допоможуть &quot;підтягнути&quot; руки та позбутися дряблостіВиправлення рук з гантелями назад (фото: кадр відео)

Вправа 3

Станьте рівно та візьміть у руки гантелі. Далі плавно підіймайте руки вверх, щоб вони були на рівні обличчя.

Після цього опускайте їх та знову повторіть рух.

Тренер назвала 4 вправи, які допоможуть &quot;підтягнути&quot; руки та позбутися дряблостіПідйом рук з гантелями (фото: кадр відео)

Вправа 4

Візьміть гантелі і підніміть їх до середини голови. З видихом підніміть руки вгору і поверніть назад.

Тренер назвала 4 вправи, які допоможуть &quot;підтягнути&quot; руки та позбутися дряблостіЖим гантелей (фото: кадр відео)

Раніше ми повідомляли про 5 вправ, які чоловіки повинні виконувати щодня.

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