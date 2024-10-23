Тренер назвала 4 вправи, які допоможуть "підтягнути" руки та позбутися дряблості
Підтягнути обвислу шкіру рук, підкачати м’язи та покращити рельєф можна у домашніх умовах. Тренер назвала вправи, які допоможуть позбутися дряблості рук.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку тренера Уляни Вернер.
Вправа 1
Спочатку потрібно стати рівно, ноги поставити на ширині плечей.
Візьміть у руки гантелі і повільно підіймайте їх, згинаючи лікті.
Згинання рук з гантелями (фото: кадр відео)
Вправа 2
Ноги поставте трохи ширше плечей і трохи зігніться в колінах, корпус нахиліть вперед, а руки з гантелями зігніть в ліктях.
На видиху випрямляє руку назад, на вдиху згинаємо і повертаємо в початкове положення. Дуже важливо під час виконання вправи не розгойдуватися корпусом, лікоть не відводьте в сторону, він повинен "дивитися" в стелю.
Виправлення рук з гантелями назад (фото: кадр відео)
Вправа 3
Станьте рівно та візьміть у руки гантелі. Далі плавно підіймайте руки вверх, щоб вони були на рівні обличчя.
Після цього опускайте їх та знову повторіть рух.
Підйом рук з гантелями (фото: кадр відео)
Вправа 4
Візьміть гантелі і підніміть їх до середини голови. З видихом підніміть руки вгору і поверніть назад.
Жим гантелей (фото: кадр відео)
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