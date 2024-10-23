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Тренер назвала 4 упражнения, которые помогут "подтянуть" руки и избавиться от дряблости

Среда 23 октября 2024 18:21
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Тренер назвала 4 упражнения, которые помогут "подтянуть" руки и избавиться от дряблости Какие упражнения помогут подтянуть кожу на руках (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Уляна Вернер

Подтянуть обвисшую кожу рук, подкачать мышцы и улучшить рельеф можно в домашних условиях. Тренер назвала упражнения, которые помогут избавиться от дряблости рук.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера Ульяны Вернер.

Упражнение 1

Сначала нужно стать ровно, ноги поставить на ширине плеч.

Возьмите в руки гантели и медленно поднимайте их, сгибая локти.

Тренер назвала 4 упражнения, которые помогут &quot;подтянуть&quot; руки и избавиться от дряблостиСгибание рук с гантелями (фото: кадр видео)

Упражнение 2

Ноги поставьте немного шире плеч и чуть-чуть согнитесь в коленях, корпус наклоните вперед, а руки с гантелями согните в локтях.

На выдохе выпрямляем руку назад, на вдохе сгибаем и поворачиваем в исходное положение. Очень важно при выполнении упражнения не раскачиваться корпусом, локоть не отводите в сторону, он должен "смотреть" в потолок.

Тренер назвала 4 упражнения, которые помогут &quot;подтянуть&quot; руки и избавиться от дряблостиИсправление рук с гантелями назад (фото: кадр видео)

Упражнение 3

Станьте ровно и возьмите в руки гантели. Далее плавно поднимайте руки вверх, чтобы они были на уровне лица.

После этого опускайте их и снова повторите движение.

Тренер назвала 4 упражнения, которые помогут &quot;подтянуть&quot; руки и избавиться от дряблостиПодъем рук с гантелями (фото: кадр видео)

Упражнение 4

Возьмите гантели и приподнимите их к середине головы. С выдохом поднимите руки вверх и верните назад.

Тренер назвала 4 упражнения, которые помогут &quot;подтянуть&quot; руки и избавиться от дряблостиЖим гантелей (фото: кадр видео)

Ранее мы сообщали о 5 упражнениях, которые мужчины должны выполнять ежедневно.

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