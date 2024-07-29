Тренер назвала 3 способи, які не допоможуть виправити поставу та навіть нашкодять

Правильна постава - запорука привабливої зовнішності, а також здоров'я хребта та внутрішніх органів. Однак похвалитися нею може далеко не кожен. Є деякі поради, які можуть лише нашкодити спині.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку тренера та лікаря Уляни Вернер.

Причини порушення постави

Постава - це відхилення природного положення тулуба від норми через порушення фізіологічних вигинів хребта (кіфоз, лордоз, сколіоз). Ця проблема не вважається хворобою, проте є провокуючим фактором для розвитку патологій внутрішніх органів.

Посилення чи згладжування вигинів хребта веде до зміщення органів, стискання тканин та розвитку серйозних проблем зі здоров'ям.

До основних причин порушення постави відносять:

тривале перебування у неприродному положенні

неправильна поза при сидінні за столом

травми спини, шиї

перенесення деяких інфекційних захворювань

плоскостопість (через неправильний розподіл навантаження на хребет згодом відбувається порушення постави)

дисплазія кульшових суглобів

Запідозрити порушення постави можна навіть самостійно за такими ознаками:

сутулість

округлість або надмірна плоскість спини

висунута вперед шия

виражений вигин в області попереку

Що не допоможе виправити поставу

Вправи йоги

Йога може допомогти зменшити болі, прибрати спазми.

Однак, для виправлення постави цього замало, потрібен комплексний підхід.

Носити коригуючи корсети

За словами тренера, такі корсети можна носити тільки за призначенням і під контролем лікаря.

Безконтрольне самостійне носіння корсета може призвести до ослаблення мʼяз спини і тоді без корсета спина може перестати нормально підтримувати тіло.

Просто вирівнятися

Часто люди кажуть собі: "ну все, тепер буду ходити з рівною поставою!"

Але зазвичай, людям з поганою поставою важко рівно ходити, адже виникають болі в спині. Вирішити це допоможуть спеціальні вправи для зміцнення спини.

Тренер зазначила, що мати рівну поставу і ходити із рівною поставою - не одне й те саме.