ua en ru
Нд, 25 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Джерело білку та майже без жиру. Тренер Мандзяк назвав супер-здоровий для організму продукт

Неділя 25 серпня 2024 14:00
UA EN RU
Джерело білку та майже без жиру. Тренер Мандзяк назвав супер-здоровий для організму продукт Фото: Мандяк розповів про користь тунця у власному соку (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Віктор Мандзяк

Людині, яка хоче схуднути чи просто підтримувати себе у хорошій формі, потрібно на кожен кілограм ваги отримувати з їжі 1,5 грама білка. Білок ситний, засвоюється з колосальними енерготратами та допомагає зберегти маскулатуру.

Який продукт забезпечить організм білком та дуже корисний, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка у Facebook.

Чому тунець - корисний білковий продукт?

В 100 грамах тунця у власному соку 25 грамів білка.

До речі, білок складається з 20 амінокислот, 8 з яких незамінні, тому важливо, щоб їжа давала людині 8 з них в оптимальній кількості і в оптимальній пропорції.

За словами експерта, білок з тунця у власному соку засвоюється на колосальних 95%.

Також Віктор навів приклад про склад білку у картоплі.

"Якщо це картопля варена, то той білок тобі обійдеться в добру 1000 калорій, а якщо "фрі", то цілих 4000", - уточнив він.

Тунець у власному соку дасть людині 25 грамів білка разом з всього 110 калоріями. Це одне з найменш калорійних джерел білка (1 г білка ціною 4,5 калорії), яке можна порівняти з курячою грудкою.

Саме в тунці у власному соку вкрай мало жиру.

Також варто розуміти, що консерви з олією - не підходять.

"Не переплутайте "тунець у власному соку" з "тунцем в олії". Тунець в олії - то, звісно, не посланець диявола, але олія робить цей прекрасний продукт ні разу не дієтичним", - резюмував Мандзяк.

До цього, тренер відповів на найпопулярніше питання, скільки треба пити води.

Нагадаємо, тренер Мандзяк пояснив, як правильно розрахувати "нормальну" вагу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчування Здорова їжа
NEWS
Постраждали журналісти Reuters і не тільки: що відомо про ракетний удар по Краматорську
Постраждали журналісти Reuters і не тільки: що відомо про ракетний удар по Краматорську