Джерело білку та майже без жиру. Тренер Мандзяк назвав супер-здоровий для організму продукт

Людині, яка хоче схуднути чи просто підтримувати себе у хорошій формі, потрібно на кожен кілограм ваги отримувати з їжі 1,5 грама білка. Білок ситний, засвоюється з колосальними енерготратами та допомагає зберегти маскулатуру.

Який продукт забезпечить організм білком та дуже корисний, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка у Facebook.

Чому тунець - корисний білковий продукт?

В 100 грамах тунця у власному соку 25 грамів білка.

До речі, білок складається з 20 амінокислот, 8 з яких незамінні, тому важливо, щоб їжа давала людині 8 з них в оптимальній кількості і в оптимальній пропорції.

За словами експерта, білок з тунця у власному соку засвоюється на колосальних 95%.

Також Віктор навів приклад про склад білку у картоплі.

"Якщо це картопля варена, то той білок тобі обійдеться в добру 1000 калорій, а якщо "фрі", то цілих 4000", - уточнив він.

Тунець у власному соку дасть людині 25 грамів білка разом з всього 110 калоріями. Це одне з найменш калорійних джерел білка (1 г білка ціною 4,5 калорії), яке можна порівняти з курячою грудкою.

Саме в тунці у власному соку вкрай мало жиру.

Також варто розуміти, що консерви з олією - не підходять.

"Не переплутайте "тунець у власному соку" з "тунцем в олії". Тунець в олії - то, звісно, не посланець диявола, але олія робить цей прекрасний продукт ні разу не дієтичним", - резюмував Мандзяк.