Тренер Джессіки Альби назвала три ефективні вправи, які виконує зірка

Деталі тренування

Браганза розробила свій фірмовий метод тренувань "3-2-1", в якому поєднується три елементи кардіо, два кругові тренування та один елемент преса. До того ж Джессіка Альба теж їх виконує.

Кожну вправу потрібно виконувати протягом однієї хвилини без зупинки та перерв:

підйомів ніг над гантелями. Під час вправи покладіть руки на підлогу позаду себе

планка з чергуванням гантелей

велосипедні скручення

Рамона Браганзи радить дотримуватись таких порад:

різноманітність - зміна типів тренувань допомагає уникнути плато та підтримувати інтерес

слухати своє тіло - якщо відчуваєте втому або стрес, замініть інтенсивне тренування на прогулянку на свіжому повітрі

харчування - збалансоване харчування з акцентом на цільні продукти, білки та овочі підтримує енергію та відновлення

Цей підхід до фітнесу поєднує ефективність, різноманітність та увагу до власного самопочуття, що робить його доступним та результативним для широкого кола людей.

Джессіка Альба з тренером (фото: кадр з відео)

Основні елементи тренувань Джессіки Альби

Кардіо

Джесіка віддає перевагу різноманітним кардіо-навантаженням, таким як танці, велотренажер, бокс та походи. Це допомагає їй уникати нудьги та підтримувати мотивацію.

Силові вправи

Акторка зосереджується на зміцненні верхньої частини тіла, використовуючи помірні ваги. Серед улюблених вправ - жим гантелей над головою, вправи з м’ячем для зміцнення кісткової щільності та планки з обертанням.

Гнучкість та відновлення

Розтяжка та використання масажерів є невід’ємною частиною її відновлення після тренувань.