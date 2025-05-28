Тренер Джессіки Альби назвала три ефективні вправи, які виконує зірка

Тренер голлівудської зірки Джессіки Альби розробила ефективну програму тренувань, яка допомагає підтримувати чудову фізичну форму. Саме ці вправи допомагають зірці бути у гарній формі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку тренера Рамони Браганзи.
Браганза розробила свій фірмовий метод тренувань "3-2-1", в якому поєднується три елементи кардіо, два кругові тренування та один елемент преса. До того ж Джессіка Альба теж їх виконує.
Кожну вправу потрібно виконувати протягом однієї хвилини без зупинки та перерв:
Рамона Браганзи радить дотримуватись таких порад:
Цей підхід до фітнесу поєднує ефективність, різноманітність та увагу до власного самопочуття, що робить його доступним та результативним для широкого кола людей.
Кардіо
Джесіка віддає перевагу різноманітним кардіо-навантаженням, таким як танці, велотренажер, бокс та походи. Це допомагає їй уникати нудьги та підтримувати мотивацію.
Силові вправи
Акторка зосереджується на зміцненні верхньої частини тіла, використовуючи помірні ваги. Серед улюблених вправ - жим гантелей над головою, вправи з м’ячем для зміцнення кісткової щільності та планки з обертанням.
Гнучкість та відновлення
Розтяжка та використання масажерів є невід’ємною частиною її відновлення після тренувань.
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