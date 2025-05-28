Тренер Джессики Альбы назвала три эффективных упражнения, которые выполняет звезда

Тренер голливудской звезды Джессики Альбы разработала эффективную программу тренировок, которая помогает поддерживать отличную физическую форму. Именно эти упражнения помогают звезде быть в хорошей форме.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера Рамоны Браганзы.
Браганза разработала свой фирменный метод тренировок "3-2-1", в котором сочетается три элемента кардио, две круговые тренировки и один элемент пресса. К тому же Джессика Альба тоже их выполняет.
Каждое упражнение нужно выполнять в течение одной минуты без остановки и перерывов:
Рамона Браганзи советует придерживаться таких советов:
Этот подход к фитнесу сочетает эффективность, разнообразие и внимание к собственному самочувствию, что делает его доступным и результативным для широкого круга людей.
Кардио
Джессика предпочитает разнообразные кардио-нагрузки, такие как танцы, велотренажер, бокс и походы. Это помогает ей избегать скуки и поддерживать мотивацию.
Силовые упражнения
Актриса сосредотачивается на укреплении верхней части тела, используя умеренные веса. Среди любимых упражнений - жим гантелей над головой, упражнения с мячом для укрепления костной плотности и планки с вращением.
Гибкость и восстановление
Растяжка и использование массажеров являются неотъемлемой частью ее восстановления после тренировок.
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