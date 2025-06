Секрети Дуа Ліпи, які допомагають їй бути в ідеальній формі: топ-5 звичок зірки

Тренування Дуа Ліпи

Зірка тренується 3-4 рази на тиждень, де кожне заняття триває годину, включаючи поєднання кардіо та силових тренувань.

Ось письмовий розклад.

тренування №1 - 20 хв спринт у гору, 40 хв тренування з власною вагою на все тіло

тренування №2 - 20 хв спринти в гору, 40 хв тренування всього тіла з використанням обладнання (м'ячі, еспандери, бруски)

тренування №3 - 20 хв спринти на пагорбах, 40 хв тренування на все тіло з власною вагою та з акцентом на баланс та спритність

Дуа Ліпа (фото:instagram.com/dualipa)

Йога та пілатес

Зірка намагається регулярно займатися йогою для гнучкості, зняття стресу та підтримки м’язового тонусу.

До того йога допомагає їй краще відчувати тіло й підтримувати психічне здоров’я.

Вона намагається тренуватись вранці, щоби зарядитись енергією на цілий день.

Дуа Ліпа стоїть на руках (фото:instagram.com/dualipa)

Здорове харчування

29-річна співачка віддає перевагу стравам, багатим на білки, овочі та складні вуглеводи. Її раціон часто включає свіжі продукти, приготовані вдома або в ресторанах.

Важливо, що сніданок дуже важливий для неї і вона ніколи його не пропускає. Часто вранці їсть щось на кшталт яєць, тостів з авокадо, йогурту з фруктами або каші.

Дуа Ліпа уникає фастфуду та оброблених продуктів. Її перекуси - це фрукти, горіхи, протеїнові батончики або хумус з овочами.

До того ж вона п’є багато води протягом дня, що допомагає підтримувати енергію та гарний стан шкіри.

Інколи вона дозволяє собі насолодитися улюбленими ласощами - піцою, чіпсами чи шоколадом.

Якісний сон

Дуа Ліпа раніше розповідала, що сон для неї - пріоритет, оскільки він впливає на її продуктивність та настрій. Вона намагається лягати спати в один і той самий час, щоб зберігати енергію.

Дуа Ліпа (фото:instagram.com/dualipa)

Саморозвиток

Артистка започаткувала власний книжковий клуб у 2022 році - Service95 Book Club. Кожного місяця Дуа обирає книги, читає їх і спілкується з авторами у форматі відео-інтерв’ю.

Серед нещодавніх та літніх 2025 рекомендацій були This House of Grief Хелен Гарнер, Dream Count Чімаманди Нґозі Адічі, Fearless and Free Джозефін Бейкер.

Дуа Ліпа (фото:instagram.com/dualipa)