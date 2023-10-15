Тренер Аніта Луценко назвала несподівані фактори, через які "розширюється" талія

Чи роблять фізичні вправи талію ширшою

"Чи не стане талія ширшою від вправ? Давайте розбиратися, від чого взагалі вона стає більшою. Наша талія - найвужче місце на животі, вона має шари: внутрішні органи, м'язи, жировий шар. М'язи збільшуються в об'ємі, за умови, якщо навантаження і вага, з якою відбувається вправа - велика. Додаткова гантель, наприклад, на 5 кг", - каже експерт.

У цьому випадку прямий м’яз живота перетворюється на куби, але поперековий м’яз, який "затягує" талію, не такий "товстий". Косі м'язи теж досить тоненькі. Це не м’ясиста спина чи ноги, що ростуть активно від вправ із вагою.

Луценко зазначає, що м'язи ростуть в розмірі, коли кількість калорій, що входить в нас більша, ніж ті, що ми витрачаємо. Тобто м’язам є із чого рости за умови великих навантажень. Але нахили в сторону - це не велике навантаження. Навіть якщо в кожній руці по 3 кг.

"Іноді можна побачити як сильно накачані чоловіки і жінки мають прям надутий живіт, хоча і з кубами преса. Це часто ознака прийому додаткових стимуляторів росту м’язів. І це не протеїн. Не приймайте нічого і не буде здаватися живіт перекачаним", - говорить тренер.

Через які фактори збільшується талія

Також талія стає широкою, коли є молочниця та здуття живота. У цьому випадку треба йти до лікаря й вирішувати медичну проблему.

"Талія ширшає від жирового шару. От він необмежений. Росте і росте від надлишку калорій. Він росте вперед, на боках, на спині. Внизу і зверху живота. Зверху на тренованих м’язах і на нетренованих. От цей шар можна зменшувати і збільшувати легко, на відміну від розміру м’язів. Корегувати їжею звичайно", - наголошує Луценко.

"Рятівне коло" навколо талії - ознака того, що ви їсте більше ніж потрібно вашому організму для гарного функціонування. Ви переїдаєте. Тіло не потребує цієї енергії і накопичує про запас.

"Одразу уточнюю, що невеличкий животик, трошки жиру внизу живота - це норма і ознака нормального статевого здоров’я", - додала тренер.

Також широку талію може провокувати діастаз. У цьому випадку треба звертатись до хірурга.