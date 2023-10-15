Тренер Анита Луценко назвала неожиданные факторы, из-за которых "расширяется" талия

Делают ли физические упражнения талию шире

"Не станет ли талия шире от упражнений? Давайте разбираться, от чего вообще она становится больше. Наша талия - самое узкое место на животе, она имеет слои: внутренние органы, мышцы, жировой слой. Мышцы увеличиваются в объеме, при условии, если нагрузка и вес, с которым происходит упражнение - большая. Дополнительная гантель, например, на 5 кг", - говорит эксперт.

В этом случае прямая мышца живота превращается в кубы, но поясничная мышца, которая "затягивает" талию, не такая "толстая". Косые мышцы тоже довольно тоненькие. Это не мясистая спина или ноги, которые активно растут от упражнений с весом.

Луценко отмечает, что мышцы растут в размере, когда количество калорий, которые ми употребляем, больше, чем то, что мы тратим. То есть мышцам есть из чего расти при условии больших нагрузок. Но наклоны в сторону - это не большая нагрузка. Даже если в каждой руке по 3 кг.

"Иногда можно увидеть как сильно накаченные мужчины и женщины имеют прям надутый живот, хотя и с кубами пресса. Это часто признак приема дополнительных стимуляторов роста мышц. И это не протеин. Не принимайте ничего и не будет казаться живот перекатанным", - говорит тренер.

Из-за каких факторов увеличивается талия

Также талия становится широкой, когда есть молочница и вздутие живота. В этом случае нужно идти к врачу и решать медицинскую проблему.

"Талия расширяется от жирового слоя. Вот он неограниченный. Растет и растет от избытка калорий. Он растет вперед, по бокам, на спине. Внизу и сверху живота. Сверху на тренированных мышцах и на нетренированных. Вот этот слой можно уменьшать и увеличивать легко, в отличие от размера мышц. Корректировать едой обычно", - отмечает Луценко.

"Спасательный круг" вокруг талии - признак того, что вы едите больше чем нужно вашему организму для хорошего функционирования. Вы переедаете. Тело не нуждается в этой энергии и накапливает в запас.

"Сразу уточняю, что небольшой животик, немного жира внизу живота - это норма и признак нормального полового здоровья", - добавила тренер.

Также широкую талию может провоцировать диастаз. В этом случае следует обращаться к хирургу.