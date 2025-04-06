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Трендовий манікюр на весну-2025: 7 ідей стильного френча з яскравими кінчиками

Френч на весну-2025 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Французький манікюр - один із найпопулярніших видів дизайну нігтів. Він має такий вигляд: нігтьову пластину покривають неяскравим бежевим або пастельно-рожевим тоном лаку, а на кінчик нігтя за формою півмісяця наносять білий колір. Однак зараз у тренді різні варіації френча - від мікрофренча до кінчиків різних відтінків і візерунків на них.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про трендові варіанти френча на весну 2025 року.

Нігті хром і жовті кінчики

Створіть ефектний манікюр на весну 2025, використовуючи хромоване покриття для основи нігтя (наприклад, сріблястий або золотистий хром) і яскравий жовтий для кінчиків. Це поєднання дасть чудовий контраст між металевим блиском і яскравим кольором.

Варіант френча з жовтими кінчиками (фото: instagram.com/heluviee)

Яскраві кольорові акценти

Вибір одного яскравого кольору для кінчиків (наприклад, кораловий, м'ятний або фуксія) у поєднанні з нейтральною основою має дуже свіжий і привабливий вигляд. "Посмішку" французького манікюру можна зробити чіткою або ж розмитою.

Яскравий френч на весну (фото: instagram.com/amyytran)

Леопардовий принт

Френч із леопардовим принтом - це дуже стильна і смілива варіація класичного французького манікюру, що додає особливого акценту й елегантності. Можна вибрати ніжний бежевий або кремовий фон, а кінчики нігтів оформити леопардовим принтом. Це створить цікавий контраст.

Французький манікюр з леопардом (фото: instagram.com/nailtherapy.co)

Квіткові мотиви

Для ніжного і вишуканого вигляду можна додати на кінчики нігтів невеликі квіткові або листяні візерунки. Це надає манікюру весняного настрою та оригінальності.

Французький манікюр із квітковими елементами (фото: instagram.com/nailtherapy.co)

Френч із ромашками

Нюдова база для французького манікюру зі світло-блакитним кінчиком, на якому малюють маленькі ромашки, створить стильний і натуральний вигляд. Це класика з сучасним флористичним акцентом.

Френч і ромашки на нігтях (фото: instagram.com/heluviee)

Френч із морськими мотивами

Це ідеальний вибір для створення свіжого, легкого і водночас елегантного манікюру у весняний або літній період. Морські елементи, як-от мушлі, зірки, хвилі та інші деталі прекрасно поєднуються з класичним френчем, надаючи йому нотку тепла і легкості.

Французький манікюр із морськими мотивами (фото: instagram.com/heluviee)

Французький манікюр із яскравими кінчиками та стразами

Це елегантний і розкішний варіант манікюру. Щоб нейл-арт виглядав ще цікавіше, можна комбінувати стрази та камені різних кольорів. Наприклад, використовуйте прозорі кристали разом із кольоровими камінчиками або стразами в тон до вашого манікюру.

Френч зі стразами (фото: instagram.com/nails_of_la)

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Для написання матеріалу були використані такі джерела: видання про моду і красу Byrdie, сторінки в Instagram майстрів нейл-арту Sarah Haidar, Amy Tran, NAIL THERAPY CO, NAILS OF LA.

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