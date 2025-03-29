Як виглядає наймодніший відтінок джинсів на весну-2025: приклад від Каті Осадчої

Джинси та джинсовий одяг - це базові речі, з якими можна створити величезну кількість стильних образів. Навесні 2025 на піку популярності як денім молочного і білого відтінку, так і темні джинси кольору індиго - raw denim.

Який образ обрала Осадча

Днями телеведуча продемонструвала стильний образ із джинсовою спідницею міні та короткою курткою темно-синього відтінку raw denim з контрастною строчкою.



Осадча показала наймодніший відтінок джинсів (фото: instagram.com/kosadcha)

Вона вибрала коротку спідницю з накладними кишенями та блискавкою спереду, а також куртку з контрастними ґудзиками й великими кишенями.



Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Стильний лук Осадча доповнила білими гольфом-водолазкою, шкарпетками та зручними кросівками, зігравши таким чином на контрасті.



Стильний лук від Каті Осадчої (фото: instagram.com/kosadcha)

Наймодніший відтінок весни 2025 року

Як відомо, навесні 2025 у трендах образи total denim - тобто луки, повністю складені з деніму: це можуть бути джинси, куртки, сорочки, шорти та навіть джинсові сукні. А наймоднішим відтінком вважається темно-синій, індиго або, як його ще називають, "сирий" денім.

Raw denim ("сирий денім") - це тканина, яка не піддавалася попередній обробці або пранню після виробництва. Вона зберігає свій первісний вигляд, текстуру і колір, і тільки в процесі носіння набуває свого унікального вигляду, поступово змінюючись під впливом часу, погодних умов і способу життя власника.

Raw denim зазвичай дуже жорсткий і щільний на дотик, особливо в перші тижні носіння. Це може призвести до певного дискомфорту, але з плином часу джинси стають м'якшими й зручнішими, приймаючи форму тіла.



Катя Осадча показала образ з деніму на весну 2025 (фото: instagram.com/kosadcha)

З чим носити raw denim у 2025

З футболками та худі

Одним з найпростіших і найкомфортніших способів носити raw denim - це поєднувати його з базовою футболкою або худі. Такі речі, як правило, контрастують із жорсткістю raw denim і створюють стильний, розслаблений образ. Найкраще вибирати футболки простого крою, без яскравих принтів, щоб не перевантажувати образ.

З сорочками

Raw denim має чудовий вигляд із сорочками - особливо з класичними, лляними або джинсовими. Якщо вибрати сорочку в клітинку або однотонну, можна створити цікавий контраст між щільною текстурою джинсів і легкістю сорочки.

З піджаками

Для більш елегантного образу можна поєднувати raw denim з піджаками. Краще обирати піджаки, які не надто формальні, щоб зберегти баланс між стилями. Піджак у чоловічому стилі або oversize матиме стильний і сучасний вигляд.

З куртками та шкіряними виробами

Для створення образу в стилі casual або рок-стилю підійдуть шкіряні куртки, бомбери або джинсові куртки. Такий ансамбль підкреслить грубувату текстуру raw denim і додасть образу брутальності.

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