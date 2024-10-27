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Трендовий манікюр на осінь: 7 ідей стильного "френча" з яскравими кінчиками

Модний французький манікюр (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Французький манікюр - один із найпоширеніших і найпопулярніших видів дизайну нігтів. Він виглядає так: нігтьову пластину покривають неяскравим бежевим або пастельно-рожевим тоном лаку, а на кінчик нігтя за формою півмісяця наносять білий колір. Однак зараз у тренді різні варіації френчу - від мікрофренчу до кінчиків різних відтінків.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про незвичні варіанти френчу на осінь 2024 року.

Мікрофренч з різними кінчиками

Це зменшена варіація класичного френча. Дуже тонка "усмішка" французького манікюру виглядає елегантно та дуже стильно у квадратній та овальній формі.

Мікрофренч із різнокольоровими кінчиками (фото: instagram.com/yo_keshh)

Френч та блискітки

Виберіть стильний фіолетовий відтінок гель-лаку з блискітками. Французький манікюр можна зробити на 1 або 2 нігтях, урізноманітнивши таким чином однотонний нейл-арт.

Стильний френч (фото: instagram.com/disseynails)

Незвичний візерунок та французький манікюр

Також кінчик французького манікюру можна покрити декількома відтінками, створивши незвичний геометричний візерунок. Особливо гарно такий манікюр виглядатиме на довгих нігтях мигдалеподібної форми.

Двокольоровий кінчик (фото: instagram.com/nails_of_la)

Френч і квітковий візерунок

Ще один варіант - поєднати кілька дизайнів в одному. Можна зробити французький манікюр із блакитним кінчиком, а на одному чи двох нігтях дизайн із ромашками.

Варіант манікюру (фото: instagram.com/tiffanyabbigailebeauty)

Французький манікюр та муаровий візерунок

Ще один небанальний варіант - розмитий візерунок посмішки "френча" у вигляді хмаринок. Доповнити такий дизайн можна намистинами або стразами.

Варіант манікюру (фото: instagram.com/tiffanyabbigailebeauty)

Французький манікюр та намистини

Варіант ніжного та романтичного манікюру - урізноманітніть френч із фіолетовим кінчиком бусинами або стразами.

Френч із намистинами (фото: instagram.com/overglowedit)

Раніше ми писали про 7 ідей стильного нейл-арту з павутиною та павуками на Хелловін-2024.

Також перегляньте 8 варіантів фіолетового французького манікюру.

Для написання матеріалу були використані сторінки нейл-майстрів: instagram.com/yo_keshh, instagram.com/disseynails, instagram.com/nails_of_la, instagram.com/tiffanyabbigailebeauty, instagram.com/overglowedit.

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