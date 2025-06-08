Трендовий манікюр на літо-2025: ідеї стильного френча з яскравими кінчиками

Різнобарвний френч

Різнобарвний французький манікюр - це яскравий і сучасний варіант класичного французького дизайну, який набирає популярності у 2025 році.

Замість звичної білої лінії посмішки на кінчиках нігтів використовують різні кольори, створюючи цікаві та стильні комбінації. Наприклад, кожному нігтю можна задати свій відтінок - у пастельних або неонових відтінках.

Різнобарвний французький манікюр (фото: instagram.com/iramshelton)

Френч з яскравою деталлю

Френч з яскравою деталлю - це трендовий варіант класичного французького манікюру, що надає образу свіжості та індивідуальності.

Традиційну білу "посмішку" на кінчику нігтя дизайн доповнюють яскравою смужкою будь-якого кольору - від насиченого червоного або синього до неонового жовтого або рожевого.

Френч з яскравою смужкою (фото: instagram.com/heluviee)

Френч із морськими мотивами

Такий дизайн поєднує в собі ніжність французького манікюру з морськими елементами, що створюють атмосферу відпочинку на пляжі та морського бризу.

Використовуйте декор у вигляді черепашок, зірок, морських хвиль. На нігтях можуть бути маленькі наклейки, стрази або намальовані акварельні малюнки.

Френч із черепашками та морськими зірками (фото: instagram.com/ naileditbeauty)

Ще один варіант на морську тематику - з імітацією морського прибою.

Френч на літо 2025 (фото: instagram.com/heluviee)

Френч з омбре

Френч з омбре на кінчиках - це сучасна інтерпретація класичного французького манікюру, яка надає дизайну ніжності.

Замість чіткої білої лінії на кінчику нігтя тут використовується поступовий перехід кольору від натурального або світлого відтінку до більш насиченого на кінці. Такий манікюр має більш м'який і романтичний вигляд порівняно з чіткою лінією класичного френча.

Френч з омбре (фото: instagram.com/heluviee)

Френч з аурою

Френч з аурою - це свіжий і загадковий тренд у манікюрі, який надає класичному дизайну нотки містики та сяйва. Замість звичної білої лінії посмішки на кінчику нігтя використовується ефект "аури" - м'якого сяйва, яке створює відчуття легкого світіння.

Френч із тваринними принтами

Френч із тваринними принтами - це сміливий і модний варіант класичного манікюру, що дає змогу поєднувати елегантність французького дизайну з трендовими елементами в стилі "сафарі".

У 2025 році такий манікюр активно набирає популярності, особливо серед тих, хто хоче надати образу характеру й грайливості.

Французький манікюр з анімалістичними принтами (фото: instagram.com/yo_keshh)

Найпопулярніші принти: зебра, корова, леопард, змія. Це манікюр для тих, хто любить експериментувати, але цінує естетику.

Френч із тваринним принтом і наклейками (фото: instagram.com/yo_keshh)