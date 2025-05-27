Грошовий манікюр на червень. Ці трендові дизайни притягнуть багатство, ніби магніт
Існує думка, що для кожного місяця в році є певний щасливий колір, який можна використовувати в інтер'єрі, одязі, аксесуарах і манікюрі.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, яким кольором гель-лаку необхідно покривати нігті в червні 2025, щоб притягнути удачу, гроші та любов.
Що таке колір везіння
Це такий колір, використовуючи який ближче і частіше біля себе в конкретний місяць, можна притягувати удачу, прибутки, любов і везіння. Також ці кольори необхідно використовувати в моменти важливих справ, переговорів тощо.
Щасливий колір на червень 2025
Фінансово вдалий відтінок на червень: фісташковий, матча-латте.
"Для дівчат все просто - цей колір потрібно носити в деталях, одязі, манікюрі, а для чоловіків, наприклад, на заставці телефону. Колір місяця - фісташковий макарон або колір матчі", - зазначила блогерка Astro Muse Mari.
@astromuse.mari @Martelle Studio Warsaw оригінальний звук - Astro Muse Mari
Фісташковий манікюр на червень 2025
Це ніжний, освіжаючий і універсальний відтінок, він ідеально пасує під літній настрій. Цей відтінок - щось середнє між пастельним зеленим і м'яким м'ятним, що асоціюється з природою, легкістю і спокоєм.
Фісташковий манікюр на червень 2025 (фото: instagram.com/harrietwestmoreland)
Варіанти дизайну:
- монохромний фісташковий - ідеально для тих модниць, хто любить мінімалізм
- фісташковий френч - френч із літнім акцентом у вигляді ніжно-зеленого кінчика
- поєднання з білим або золотом - для більш урочистого, "відпускного" вигляду
- з прозорою базою і фісташковим візерунком - тренд для прихильниць ніжного стилю.
Щасливий колір на червень 2025 (фото: instagram.com/lolo.nailedit)
Зелений відтінок під назвою "матча"
Напевно, наймодніший відтінок зеленого на літо 2025 - "матча" - свіжа альтернатива традиційно м'ятним пастельним тонам. Він матиме гарний вигляд як на коротких, так і на довгих нігтях різної форми.
Манікюр матча-латте (фото: instagram.com/amyytran)
Нігті омбре
Нігті омбре з ніжно-зеленим відтінком - це ніжний, освіжаючий і дуже трендовий варіант манікюру, який ідеально підходить для літа 2025 року. Такий дизайн поєднує в собі легкість кольору і плавний градієнт, створюючи ефект м'якого переходу, який має делікатний і вишуканий вигляд.
Манікюр омбре на червень 2025 (фото: instagram.com/lolo.nailedit)
Варіанти оформлення:
- класичне омбре - перехід від прозорої або молочної бази до м'якого зеленого на кінчиках.
- двоколірне омбре - поєднання ніжно-зеленого з білим, м'ятним або ніжно-жовтим.
- доповнення блиском або дрібними блискітками - для ефекту "роси" або сонячного сяйва.
Незвичайний варіант із френчем і омбре (фото: instagram.com/amyle.nails)
Манікюр із золотом
Ніжний зелений відтінок можна доповнити золотистими хвилями або ж дизайном з фольгою.
Зелений манікюр із золотом (фото: instagram.com/amyle.nails)
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Для написання матеріалу були використані такі джерела: сторінка в TikTok Astro Muse Mari, сторінки майстрів нейл-арту в Instagram harrietwestmoreland, lolo.nailedit, amyytran, amyle.nails.