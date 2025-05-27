Грошовий манікюр на червень. Ці трендові дизайни притягнуть багатство, ніби магніт

Існує думка, що для кожного місяця в році є певний щасливий колір, який можна використовувати в інтер'єрі, одязі, аксесуарах і манікюрі.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, яким кольором гель-лаку необхідно покривати нігті в червні 2025, щоб притягнути удачу, гроші та любов.

Що таке колір везіння

Це такий колір, використовуючи який ближче і частіше біля себе в конкретний місяць, можна притягувати удачу, прибутки, любов і везіння. Також ці кольори необхідно використовувати в моменти важливих справ, переговорів тощо.

Щасливий колір на червень 2025

Фінансово вдалий відтінок на червень: фісташковий, матча-латте.

"Для дівчат все просто - цей колір потрібно носити в деталях, одязі, манікюрі, а для чоловіків, наприклад, на заставці телефону. Колір місяця - фісташковий макарон або колір матчі", - зазначила блогерка Astro Muse Mari.

Фісташковий манікюр на червень 2025

Це ніжний, освіжаючий і універсальний відтінок, він ідеально пасує під літній настрій. Цей відтінок - щось середнє між пастельним зеленим і м'яким м'ятним, що асоціюється з природою, легкістю і спокоєм.

Фісташковий манікюр на червень 2025 (фото: instagram.com/harrietwestmoreland)

Варіанти дизайну:

монохромний фісташковий - ідеально для тих модниць, хто любить мінімалізм

фісташковий френч - френч із літнім акцентом у вигляді ніжно-зеленого кінчика

поєднання з білим або золотом - для більш урочистого, "відпускного" вигляду

з прозорою базою і фісташковим візерунком - тренд для прихильниць ніжного стилю.

Щасливий колір на червень 2025 (фото: instagram.com/lolo.nailedit)

Зелений відтінок під назвою "матча"

Напевно, наймодніший відтінок зеленого на літо 2025 - "матча" - свіжа альтернатива традиційно м'ятним пастельним тонам. Він матиме гарний вигляд як на коротких, так і на довгих нігтях різної форми.

Манікюр матча-латте (фото: instagram.com/amyytran)

Нігті омбре

Нігті омбре з ніжно-зеленим відтінком - це ніжний, освіжаючий і дуже трендовий варіант манікюру, який ідеально підходить для літа 2025 року. Такий дизайн поєднує в собі легкість кольору і плавний градієнт, створюючи ефект м'якого переходу, який має делікатний і вишуканий вигляд.

Манікюр омбре на червень 2025 (фото: instagram.com/lolo.nailedit)

Варіанти оформлення:

класичне омбре - перехід від прозорої або молочної бази до м'якого зеленого на кінчиках.

двоколірне омбре - поєднання ніжно-зеленого з білим, м'ятним або ніжно-жовтим.

доповнення блиском або дрібними блискітками - для ефекту "роси" або сонячного сяйва.

Незвичайний варіант із френчем і омбре (фото: instagram.com/amyle.nails)

Манікюр із золотом

Ніжний зелений відтінок можна доповнити золотистими хвилями або ж дизайном з фольгою.

Зелений манікюр із золотом (фото: instagram.com/amyle.nails)