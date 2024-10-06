Трендовий лайфхак: як накрутити волосся без стайлера (відео)

Дівчина поділилася в мережі своїм способом укладки без стайлерів, які сильно псують волосся. Таку зачіску найкраще робити на ніч, тому що волосся зафіксується, а локони будуть добре триматися.

Як накрутити волосся на колготки

1. Ретельно миємо голову з шампунем, можна навіть 2 рази.

2. Потім волосся потрібно висушити приблизно на 90%.

3. Розділяємо волосся на дві частини по проділу.

4. Беремо колготки і фіксуємо їх на маківці крабиком. Так, щоб вони звисали і ніби поділяли волосся на дві половинки.

5. Беремо першу частину волосся і вже її поділяємо на дві половини. Так одна частина залишиться біля обличчя, а інша за ним.

6. Накручуємо волосся хрест-навхрест. Тобто частину волосся, яка перед обличчям, ми перекручуємо навколо колготок у бік потилиці, а ту, що за ними, навпаки, до обличчя.

7. Продовжуємо, беручи пасма по 3-4 см, робимо це по черзі до самого низу.

8. Також можна побризкати волосся спеціальним засобом, щоб укладка краще зафіксувалося, пінкою або просто водою.

9. Наприкінці накрутку фіксуємо м'якою резинкою. Це потрібно для того, щоб не перетискати кінчики волосся.

10. Потім робимо те саме з другою частиною.

11. Фіксуємо обидві частини ззаду і засовуємо під колготи - має вийти шапочка.

А ось і результат, який має вийти.