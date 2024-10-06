UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Трендовий лайфхак: як накрутити волосся без стайлера (відео)

Як зробити кучері (ілюстрація: pixabay.com)
Автор: Катерина Собкова

В інтернеті є безліч лайфхаків, які стануть у пригоді в тій чи іншій ситуації. Наприклад, за лічені хвилини можна дізнатися, як випрямити волосся в домашніх умовах без спеціальної праски, або про те, як накрутити волосся без стайлера за допомогою підручних засобів.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на блогерку daria_piasta розповідає, як зробити шикарну зачіску з кучерявим волоссям, накрутивши його на капронові колготки.

Дівчина поділилася в мережі своїм способом укладки без стайлерів, які сильно псують волосся. Таку зачіску найкраще робити на ніч, тому що волосся зафіксується, а локони будуть добре триматися.

 

Як накрутити волосся на колготки

1. Ретельно миємо голову з шампунем, можна навіть 2 рази.

2. Потім волосся потрібно висушити приблизно на 90%.

3. Розділяємо волосся на дві частини по проділу.

4. Беремо колготки і фіксуємо їх на маківці крабиком. Так, щоб вони звисали і ніби поділяли волосся на дві половинки.

5. Беремо першу частину волосся і вже її поділяємо на дві половини. Так одна частина залишиться біля обличчя, а інша за ним.

6. Накручуємо волосся хрест-навхрест. Тобто частину волосся, яка перед обличчям, ми перекручуємо навколо колготок у бік потилиці, а ту, що за ними, навпаки, до обличчя.

7. Продовжуємо, беручи пасма по 3-4 см, робимо це по черзі до самого низу.

8. Також можна побризкати волосся спеціальним засобом, щоб укладка краще зафіксувалося, пінкою або просто водою.

9. Наприкінці накрутку фіксуємо м'якою резинкою. Це потрібно для того, щоб не перетискати кінчики волосся.

10. Потім робимо те саме з другою частиною.

11. Фіксуємо обидві частини ззаду і засовуємо під колготи - має вийти шапочка.

А ось і результат, який має вийти.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні трендиСтиль життяТренди