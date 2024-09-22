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В який колір фарбувати волосся: стилісти назвали тренди цієї осені

Неділя 22 вересня 2024 13:45
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В який колір фарбувати волосся: стилісти назвали тренди цієї осені Які кольори та техніки фабування популярні цієї осені (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Алієва

Коли хочеться оновити образ, постає питання, в який колір пофарбувати волосся. Стилісти пропонують на осінь 2024 року несподівані кольорові рішення для вашого волосся.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, які кольори та техніки фарбування стануть популярними на думку експертів.

Трендові техніки фарбування

Балаяж

Це фарбування давно підкорило багатьох модниць, проте досі не втрачає своєї популярності. Техніка полягає в тому, що майстри наносять фарбу лише на поверхню пасм, залишаючи середину природного кольору. Таким чином утворюється красивий «ефект вигорілого волосся».

Балаяж стане цікавим рішенням для жінок, які хотіли б урізноманітнити свій русявий колір волосся.

В який колір фарбувати волосся: стилісти назвали тренди цієї осеніВ який колір фарбувати волосся: стилісти назвали тренди цієї осеніТрендова техніка фарбування - балаяж (фото: kika-style.com.ua)

Air Touch

Модна техніка фарбування, яка буквально перекладається, як «дотик повітря». Фарбу наносять близько на 30% волосся, відступаючи від коренів і поступово розтушовуючи до кінчиків.

Ця техніка дозволяє створювати ефект відблисків на волоссі, що надає зачісці природного блиску.

В який колір фарбувати волосся: стилісти назвали тренди цієї осеніВ який колір фарбувати волосся: стилісти назвали тренди цієї осеніВ який колір фарбувати волосся: стилісти назвали тренди цієї осеніФарбування в техніці Air Touch (фото: kika-style.com.ua)

Мелірування

Ця техніка також не втратить свої позиції цієї осені. Використовуючи цей метод фарбування, майстри хаотично тонують пасма волосся темнішими та світлішими відтінками.

Мелірування допомагає створювати додатковий об’єм волосся і робить його фактурним.

В який колір фарбувати волосся: стилісти назвали тренди цієї осеніВ який колір фарбувати волосся: стилісти назвали тренди цієї осеніТехніка мелірування не втрачає своєї популярності (фото: kika-style.com.ua)

Популярні кольори для фарбування

Персиковий блонд

Шанувальниці блонду зможуть цікаво обіграти відтінок свого волосся. Експерти говорять, що саме цей колір стане фаворитом восени. Персиковий відтінок блонду можуть ще називати приглушеним полуничним.

Цей колір волосся стане вдалим рішенням для тих, хто прагне ніжних змін.

В який колір фарбувати волосся: стилісти назвали тренди цієї осеніПерсиковий блонд (фото: instagram.com/victoriakolorist)

Відтінок карамель

Варіюватиметься колір від карамельного до темно-каштанового чи світло-шоколадного кольорів. З таким фарбуванням ви можете багато експериментувати. Адже можна обрати як один відтінок серед карамельних, так і поєднати кілька, що дозволить візуально створити додатковий об’єм.

До того ж відтінок карамель є універсальним і пасуватиме усім.

В який колір фарбувати волосся: стилісти назвали тренди цієї осені

Карамельний відтінок (instagram.com/oksi__hair)

Ванільний блонд

Відтінок також набирає популярності цієї осені. Таке фарбування вимагає мінімального втручання у природній колір, але додає більшої яскравості образу.

Цей відтінок вдало пасуватиме жінкам, які мають світле волосся від природи.

В який колір фарбувати волосся: стилісти назвали тренди цієї осеніВ який колір фарбувати волосся: стилісти назвали тренди цієї осеніПопулярний відтінок - ванільний блонд (фото: instagram.com/pofarbovana_by_ilona_kruhliak)

Раніше ми показували, як виглядає найгарячіший колір модного манікюру.

Читайте також, коли успішно змінити зачіску та пофарбувати волосся за місячним календарем стрижок на вересень.

Під час написання матеріалу використані джерела: DEZHAVYU, Joy-pup, сайт салону краси Kika-Style, Instagram-акаунти перукарів-колористів Ілони Кругляк, oksi__hair.

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