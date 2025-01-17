Трендові кольори для кухні: 5 наймодніших рішень

У сучасному дизайні кухні кольори відіграють важливу роль, адже саме вони формують настрій простору, підкреслюють стиль і додають індивідуальності. У 2024-2025 роках головні тенденції базуються на поєднанні природності, гармонії та функціональності.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Kupistul.ua розповідає про п’ять наймодніших кольорових рішень, які допоможуть вашій кухні стати сучасною та стильною.

Нейтральні тони

Нейтральні кольори залишаються лідерами у створенні стильного та затишного кухонного інтер’єру. Їх головна перевага - універсальність та здатність гармонійно доповнювати інші елементи декору. Найпопулярніші відтінки:

бежевий;

пісочний;

тауп (сірий з коричневим відтінком);

молочний.

Ці кольори візуально збільшують простір і додають тепла, створюючи комфортну атмосферу. Нейтральні відтінки легко комбінуються з яскравими акцентами, як-от кольоровий текстиль або посуд. Особливо ефектно вони виглядають у поєднанні з дерев’яними поверхнями чи кам’яними елементами.

Кухня у нейтральних кольорах (фото: Kupistul.ua)

Зелені відтінки

Зелена палітра - це символ екологічності, свіжості та спокою, які так потрібні у сучасному ритмі життя. Найактуальніші зелені кольори:

шавлієвий;

оливковий;

м’ятний;

насичений смарагдовий.

Ці відтінки чудово поєднуються з дерев’яними текстурами та металевими деталями, такими як латунь або золото. Зелені тони додають кухні природного шарму та створюють відчуття гармонії. Живі рослини стануть ідеальним доповненням до інтер’єру в зеленій палітрі.

Зелений дизайн кухні (фото: Kupistul.ua)

Сині тони

Сині відтінки - це завжди про стиль і витонченість, особливо коли йдеться про кухню. Найпопулярніші варіанти:

темно-синій (індиго);

приглушений блакитний;

пастельний аквамарин.

Сині кольори ідеально підходять для фасадів шаф, акцентних стін чи кухонних островів. Вони чудово поєднуються з білим і сірим, створюючи ефектний контраст. Темно-синій додає розкоші інтер’єру у класичному чи арт-деко стилі, тоді як світліші відтінки підходять для скандинавських кухонь, які потребують легкості.

Сині відтінки інтер'єру кухні (фото: Kupistul.ua)

Земляні тони

Теплі відтінки, натхненні природними матеріалами, стають трендом сезону. Найпопулярніші кольори:

теракотовий;

глиняний;

цегляний;

охристий.

Ці кольори створюють атмосферу затишку та природної гармонії, особливо у поєднанні з деревом чи текстилем у стилі бохо. Вони підходять як для оформлення стін, так і для акцентних елементів - декоративного посуду чи текстилю. Теракота ідеально доповнює кухні у стилі рустик або еклектика, де важливі натуральність і розслабленість.

Інтер'єр кухні у теплих відтінках (фото: Kupistul.ua)

Монохромність

Чорно-біла кухня завжди виглядає стильно, але у 2024-2025 роках акцент робиться на матових текстурах. Основні відтінки:

матовий чорний;

чистий білий;

металічні акценти (золото, латунь, сталь).

Матові поверхні додають кухні сучасності, а комбінація чорного з текстурами дерева чи каменю пом’якшує строгість монохромного інтер’єру. Таке рішення чудово підходить для кухонь у стилі мінімалізм чи лофт, додаючи їм виразності та характеру. Металічні елементи, наприклад фурнітура чи світильники, завершують образ і роблять його динамічним.

Монохромний інтер'єр (фото: Kupistul.ua)