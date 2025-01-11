6 порад, як створити ідеальний інтер'єр у стилі української етніки

Український етнічний стиль не просто впізнаваний, але й набуває все більшої популярності у дизайні інтер’єрів. Поєднання природних матеріалів, яскравих орнаментів і теплих відтінків дозволяє створити атмосферу затишку, що нагадує про сільське життя та народні традиції.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Kupistul.ua розповідає, як перетворити свій будинок у справжній етнічний острівець.

Природні матеріали

Природні матеріали - це основа українського стилю. В дерев’яних меблях, кам’яних підлогах, текстилі з льону чи бавовни відчувається зв'язок з природою. Теплі кольори дерева, груба текстура каменю та натуральні тканини надають інтер'єру автентичності, що нагадує про традиційний український побут.

Використання таких матеріалів дозволяє створити домашній затишок, в якому кожен елемент нагадує про спокій і простоту сільського життя. Такий інтер’єр створює відчуття тепла і комфорту, навіть у найбільш сучасних квартирах.

Природні матеріали обов'язкові для українського стилю (фото: kupistul.com)

Вишивка та орнаменти

Українські вишиванки і орнаменти є невід'ємною частиною етнічного стилю. Вони не тільки декоративні, а й несуть глибокий символічний зміст.

Вишиті рушники, скатертини, наволочки з орнаментами червоного, чорного та синього кольорів додають яскравих акцентів в інтер’єр. Вишивка може бути використана на різних поверхнях: від текстилю до керамічних виробів і навіть меблів.

Вишивка та орнаменти додають етнічної атмосфери (фото: kupistul.com)

Предмети ручної роботи

Один із головних акцентів українського стилю - це вироби ручної роботи. Керамічні тарілки, глиняні глечики, вишиті скатертини або ляльки-мотанки стають чудовими елементами декору.

Розмістіть на стінах декоративні тарілки або поставте керамічні горшки на відкриті полички. Ці елементи підкреслюють не лише красу, а й унікальність кожної речі. Традиційні вироби додають інтер’єру автентичності та вишуканості.

Предмети ручної роботи чудово вписуються в етнічний інтер'єр (фото: kupistul.com)

Рослинні мотиви

Український етнічний стиль тісно пов’язаний з природою, і це не лише в текстилі, але й у декорі. Рослинні орнаменти, такі як петриківка, оживляють інтер'єр, додаючи йому яскравих фарб.

Малюнки квітів, листя та ягід, що зображені на стінах або меблях, створюють відчуття близькості до природи. Також можна розмістити засушені квіти, польові рослини у вазах чи кімнатні рослини, що підкреслюють природну атмосферу в домі.

Рослинні мотиви - частина української естетики (фото: kupistul.com)

Колірна палітра

Український етнічний стиль воліє теплі, спокійні відтінки в інтер’єрі. Бежевий, білий, коричневий та зелений кольори створюють атмосферу затишку і спокою.

Яскраві акценти червоного і синього додають контрасту та енергії. Такі кольори часто використовуються в вишиванках і орнаментах, які є важливою частиною стилю. Гармонія цих відтінків додає дому тепла, що так важливо для створення комфортної обстановки.

Колірна палітра має бути спокійною та теплою (фото: kupistul.com)

Використання українських символів та традиційних мотивів

Для підкреслення етнічного стилю не обов’язково перевантажувати інтер’єр, досить додати кілька символічних елементів. Картини з українськими пейзажами, постільна білизна з вишивкою або традиційні рушники з національними мотивами додадуть інтер'єру справжнього колориту.

Також чудовим акцентом стануть килими з українськими орнаментами чи різноманітні декоративні елементи, що несуть у собі глибокий зміст і традиції. Ці деталі зроблять ваш інтер’єр неповторним і справжнім відображенням української культури.

Іноді просто використання українських символів та традиційних мотивів - легкий шлях до етнічного інтер'єру (фото: kupistul.com)