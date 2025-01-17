ua en ru
Пт, 17 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Трендовые цвета для кухни: 5 самых модных решений

Пятница 17 января 2025 10:15
UA EN RU
Трендовые цвета для кухни: 5 самых модных решений Какие цвета дизайна кухни модные в 2025 году (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

В современном дизайне кухни цвета играют важную роль, ведь именно они формируют настроение пространства, подчеркивают стиль и добавляют индивидуальности. В 2024-2025 годах главные тенденции базируются на сочетании естественности, гармонии и функциональности.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Kupistul.ua рассказывает о пяти самых модных цветовых решениях, которые помогут вашей кухне стать современной и стильной.

Нейтральные тона

Нейтральные цвета остаются лидерами в создании стильного и уютного кухонного интерьера. Их главное преимущество - универсальность и способность гармонично дополнять другие элементы декора. Самые популярные оттенки:

  • бежевый;
  • песочный;
  • тауп (серый с коричневым оттенком);
  • молочный.

Эти цвета визуально увеличивают пространство и добавляют тепла, создавая комфортную атмосферу. Нейтральные оттенки легко комбинируются с яркими акцентами, такими как цветной текстиль или посуда. Особенно эффектно они выглядят в сочетании с деревянными поверхностями или каменными элементами.

Трендовые цвета для кухни: 5 самых модных решенийКухня в нейтральных цветах (фото: Kupistul.ua)

Зеленые оттенки зеленые оттенки

Зеленая палитра - это символ экологичности, свежести и спокойствия, которые так нужны в современном ритме жизни. Самые актуальные зеленые цвета:

  • шалфейный;
  • оливковый;
  • мятный;
  • насыщенный изумрудный.

Эти оттенки прекрасно сочетаются с деревянными текстурами и металлическими деталями, такими как латунь или золото. Зеленые тона добавляют кухне естественного шарма и создают ощущение гармонии. Живые растения станут идеальным дополнением к интерьеру в зеленой палитре.

Трендовые цвета для кухни: 5 самых модных решенийЗеленый дизайн кухни (фото: Kupistul.ua)

Синие тона

Синие оттенки - это всегда о стиле и утонченности, особенно когда речь идет о кухне. Самые популярные варианты:

  • темно-синий (индиго);
  • приглушенный голубой;
  • пастельный аквамарин.

Синие цвета идеально подходят для фасадов шкафов, акцентных стен или кухонных островов. Они прекрасно сочетаются с белым и серым, создавая эффектный контраст. Темно-синий добавляет роскоши интерьеру в классическом или арт-деко стиле, тогда как светлые оттенки подходят для скандинавских кухонь, которые требуют легкости.

Трендовые цвета для кухни: 5 самых модных решенийСиние оттенки интерьера кухни (фото: Kupistul.ua)

Земляные тона

Теплые оттенки, вдохновленные природными материалами, становятся трендом сезона. Самые популярные цвета:

  • терракотовый;
  • глиняный;
  • кирпичный;
  • охристый.

Эти цвета создают атмосферу уюта и природной гармонии, особенно в сочетании с деревом или текстилем в стиле бохо. Они подходят как для оформления стен, так и для акцентных элементов - декоративной посуды или текстиля. Терракота идеально дополняет кухни в стиле рустик или эклектика, где важны натуральность и расслабленность.

Трендовые цвета для кухни: 5 самых модных решенийИнтерьер кухни в теплых оттенках (фото: Kupistul.ua)

Монохромность

Черно-белая кухня всегда выглядит стильно, но в 2024-2025 годах акцент делается на матовых текстурах. Основные оттенки:

  • матовый черный;
  • чистый белый;
  • металлические акценты (золото, латунь, сталь).

Матовые поверхности добавляют кухне современности, а комбинация черного с текстурами дерева или камня смягчает строгость монохромного интерьера. Такое решение прекрасно подходит для кухонь в стиле минимализм или лофт, добавляя им выразительности и характера. Металлические элементы, например фурнитура или светильники, завершают образ и делают его динамичным.

Трендовые цвета для кухни: 5 самых модных решенийМонохромный интерьер (фото: Kupistul.ua)

Ранее мы писали, что такое кухня-невидимка и почему это - новый тренд в дизайне интерьера 2025 года.

Читайте также, какие 6 советов помогут создать идеальный интерьер в стиле украинской этники.

Читайте РБК-Украина в Google News
Интерьер
NEWS
Силы обороны поразили радиолокационную технику РФ в Белгородской области
Силы обороны поразили радиолокационную технику РФ в Белгородской области