Трендове взуття на літо 2024: чотири моделі, які повинна мати кожна модниця

До літа залишилось трохи більше як місяць, тож саме час ознайомитись із моделями взуття, які будуть на піку популярності у цьому сезоні. Цьогорічна різноманітність трендів зможе задовольнити модниць із будь-яким смаком.

Про те, яке взуття буде в тренді цього літа, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посилання на публікацію Vouge .

Оновлені в'єтнамки

Цього літа вʼєтнамки будуть на піку популярності. Цю модель взуття переглянули такі світові бренди як Chanel і Miu Miu. Тут важливо наголосити, якщо у 2000-х в'єтнамки були доречними для стильних образів на пляж, то тепер їх можна сміливо носити у місті.

В'єтнамки знову в моді (фото: Pinterest)

Туфлі kitten heels

Взуття з підборами kitten heels зроблять ваш образ елегантним. Така модель є певним відгомоном трендів 90-х років. Тож сміливо вибирайте на цей сезон kitten heels, при цьому не обмежуйтесь у кольоровій гамі. Ще одна вагома перевага цього взуття - воно доволі зручне.

Kitten heels додасть елегантності вашому образу (фото: Pinterest)

Босоніжки-гладіатори

Це взуття є найбільш ефектною моделлю літа 2024. Ажурні ремінці вздовж ніг нададуть образу нотку античності. Босоніжки-гладіатори підійдуть як до романтичних образів, так і для брутальних.

Босоніжки-гладіатори є найтрендовішим взуттям цього літа (фото: Pinterest)

Сабо на дуже високій платформі

Про те, що сабо на дуже високій платформі стануть писком моди, свідчить те, що вони були представлені на першому показі Чемени Камалі для Chloé. Це взуття чудово підійде для створення образів у стилі бохо-шик і при цьому додасть легкої присутності ретро.

У моді будуть сабо на високій платформі (фото: Pinterest)