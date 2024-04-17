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Трендовая обувь на лето 2024: четыре модели, которые должна иметь каждая модница

Среда 17 апреля 2024 20:33
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Трендовая обувь на лето 2024: четыре модели, которые должна иметь каждая модница Какая обувь будет в моде этим летом (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

До лета осталось чуть больше месяца, поэтому самое время ознакомиться с моделями обуви, которые будут на пике популярности в этом сезоне. Нынешнее разнообразие трендов сможет удовлетворить модниц с любым вкусом.

О том, какая обувь будет в тренде этим летом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Vouge.

Обновленные вьетнамки

Этим летом вьетнамки будут на пике популярности. Эту модель обуви пересмотрели такие мировые бренды как Chanel и Miu Miu. Здесь важно отметить, если в 2000-х вьетнамки были уместны для стильных образов на пляж, то теперь их можно смело носить в городе.

Трендовая обувь на лето 2024: четыре модели, которые должна иметь каждая модницаВьетнамки снова в моде (фото: Pinterest)

Туфли kitten heels

Обувь с каблуками kitten heels сделает ваш образ элегантным. Такая модель является определенным отголоском трендов 90-х годов. Так что смело выбирайте на этот сезон kitten heels, при этом не ограничивайтесь в цветовой гамме. Еще одно весомое преимущество этой обуви - она достаточно удобна.

Трендовая обувь на лето 2024: четыре модели, которые должна иметь каждая модницаKitten heels придаст элегантность вашему образу (фото: Pinterest)

Босоножки-гладиаторы

Эта обувь является наиболее эффектной моделью лета 2024 года. Ажурные ремешки вдоль ног придадут образу нотку античности. Босоножки-гладиаторы подойдут как к романтическим образам, так и для дерзких.

Трендовая обувь на лето 2024: четыре модели, которые должна иметь каждая модница

Босоножки-гладиаторы являются самой трендовой обувью этим летом (фото: Pinterest)

Сабо на очень высокой платформе

О том, что сабо на очень высокой платформе станут писком моды, свидетельствует то, что они были представлены на первом показе Чемен Камали для Chloé. Эта обувь отлично подойдет для создания образов в стиле бохо-шик и при этом придаст легкое присутствие ретро.

Трендовая обувь на лето 2024: четыре модели, которые должна иметь каждая модница

В моде будут сабо на высокой платформе (фото: Pinterest)

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