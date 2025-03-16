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Тренди весни 2025: які кольори та дизайни манікюру набирають популярності серед модниць

Модний манікюр на весну 2025 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Манікюр - це не просто необхідний елемент догляду за нігтями, а й важлива частина стильного образу. Щороку з'являються нові модні тренди, які диктують найкращі дизайни для нігтів. У 2025 році манікюр продовжує дивувати різноманітністю кольорів, текстур і технік виконання.

РБК-Україна (проєкт Styler) зробило для вас добірку з новими весняними дизайнами нейл-арту, які точно виділять вас із сірого натовпу.

Манікюр із квітами

Квіткові мотиви продовжують бути на піку популярності. У 2025 році особливо модними будуть малюнки, натхненні природою, такі як ромашки, гілочки лаванди, макові квіти й мініатюрні польові рослини. Квіти можуть бути як у вигляді малюнків на одному-двох нігтях, так і на всіх. Ідеальний варіант - це пастельний фон з ніжними квітами, що надають весняної легкості.

Манікюр з ромашками (фото: instagram.com/disseynails)

Нюд з яскравими акцентами

Манікюр у стилі мінімалізм буде актуальним у весняному сезоні 2025 року. Прості лінії, декілька акцентів, блискітки або мініатюрні малюнки на нігтях створять стильний і елегантний вигляд. Цей тренд ідеально підходить для тих, хто любить простоту і бажає зробити нейл-арт оригінальним.

Манікюр на весну 2025 (фото: instagram.com/disseynails)

Блакитний манікюр

Блакитний манікюр - це один з найкращих виборів для весняного сезону 2025 року. Цей ніжний і свіжий відтінок відмінно відображає атмосферу весни, асоціюючись з небом, морем і природою. Такий колір можна поєднувати з різними елементами дизайну, наприклад, з об'ємними елементами, щоб створити стильний, актуальний і неповторний вигляд ваших нігтів.

Манікюр у блакитних відтінках (фото: instagram.com/sansungnails)

Манікюр омбре і малюнки на нігтях

Манікюр омбре - це найпоширеніша техніка, за якої кольори плавно переходять один в інший. Наприклад, від світлого відтінку на кінчиках нігтів до більш темного біля основи. Можна вибрати пастельні кольори, такі як ніжно рожевий, зелений, блакитний, м'ятний або лавандовий, що створить романтичний і легкий вигляд. Доповнити такий дизайн можна наклейками квітів.

Модний манікюр на 2025 рік (фото: instagram.com/sansungnails)

Манікюр з намистинами або стразами

Манікюр з намистинами й стразами - це стильний і розкішний тренд, який дає змогу додати вишуканості та блиску до будь-якого образу. Використання таких декоративних елементів у дизайні нігтів стало дуже популярним, адже вони створюють ефектний вигляд, що підходить як для святкових заходів, так і для більш розкішних повсякденних образів.

Тренди манікюру на весну 2025 (фото: instagram.com/disseynails)

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Для написання матеріалу були використані такі джерела: видання про моду і красу Byrdie, сторінки в Instagram майстрів манікюру Dayanna Issey Sapiens, San Sung Kim, Aistė Haas.

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